Que el segundo aniversario de esta Hoguera coincida con San Valentín es como regalarle más combustible. En estas fechas nos llega siempre la avalancha de publicidades amorosas junto a la de sus detractores, ambas igual de previsibles. Posiblemente nunca se haya gastado tanto dinero en cuestiones estéticas (relacionadas todas con el amor o lo que surja, por mucho que la gente se empeñe en fingir otra cosa), pero a la vez jamás ha habido tanto discurso contra la belleza.

Está en el interior, dicen; no me juzgues por mi aspecto, dicen, no me alienes… mientras siguen mirando de soslayo a la más guapa. Eso se ve claramente en los niños, que miran con naturalidad lo bello y lo feo, reaccionando con agrado o estupor. Su mirada señala con el dedo la dirección que (a veces) corrige nuestra educación. Y sin embargo, la querencia por la belleza física ha sido utilizada por la especie como una de las marcas de la salud y la solvencia para procrear. Es animal y humana, y profundamente espiritual.

Yo, por ejemplo, no puedo ser insensible a la belleza de las mujeres, de las catedrales, de las palabras, de los animales...

Yo, por ejemplo, no puedo ser insensible a la belleza de las mujeres, de las catedrales, de las palabras, de los animales, de los perfumes, de la música, de algunos automóviles. A la belleza del mar. A la belleza del pan. Pero cuando de un hombre me gusta la voz, me gusta el gesto, la mandíbula y me gusta la anchura de su espalda, no me estoy rindiendo ante la nada, sino que estoy apreciando unas medidas premonitorias de un tipo de felicidad no desdeñable; la justeza de la justicia y la poética de la proporción.

Tal vez pueda parecer una cuestión frívola a aquellas personas que no se toman en serio la grandeza de la proporción áurea en un cuerpo humano, la emoción casi intelectual de las hormonas, su gloriosa contundencia, su importancia y su fuego. No soy yo de esas.