Tras las elecciones en Castilla y León, he escuchado con atención los argumentos a favor y en contra del cordón sanitario para la ultraderecha que ya funciona en otros países de Europa. Y también las palabras del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, a favor de que el PSOE se abstenga en la investidura con el fin de que PP no tenga que pactar con Vox. Y he escuchado el desmentido de su propio partido, diciendo que si el PP se ha metido en este lío, que salga solo. Y la conclusión que he sacado es la siguiente: si yo fuera mujer maltratada, gay o inmigrante (o las tres cosas a la vez, algo perfectamente posible) y viviera en Castilla y León, estaría muy preocupada. Porque los políticos (y los opinadores también, por supuesto) hablamos desde la abstracción, desde el cálculo de pactos, desde los propios intereses. Pero nos olvidamos de que cada una de las decisiones que se toman desde los despachos afectan de forma directa a ciertos colectivos, a ciertas personas. Sobre todo en las políticas autonómicas y municipales, las más cercanas a los ciudadanos.

Nos olvidamos de que cada una de las decisiones que se toman desde los despachos afectan de forma directa a ciertos colectivos Olvidémonos de teorías de Maquiavelo barato, del «ahora te aguantas» y pensemos en la gente con nombres y apellidos. Y hagamos (aunque nunca la responda) la única pregunta que debería hacerse Mañueco: si su hija, su sobrina, la vecina a la que saluda cada mañana, si la camarera que le sirve desde hace años el café, sufriera algún día malos tratos, ¿le gustaría que entrara en un sistema marcado por una política igualitaria y progresista, o por una dictada por Vox? Al final todo es personal, y los políticos deberían pensar en con quién pactan poniendo cara y ojos a cada una de las consecuencias que traerán esos pactos.