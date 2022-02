El Centro de Investigaciones Sociológicas no acertó en las recientes elecciones de Castilla y León. Según sus cálculos, el PSOE iba a ganar con un 30% de los votos. El PP quedaría segundo, pero no podría gobernar con los sufragios de Vox porque la formación de Abascal obtendría un máximo de nueve procuradores (logró 13). Ciudadanos no salía del todo mal parado en la encuesta del CIS, que le presumía cinco escaños (se ha quedado en uno). Sin embargo, el Instituto sí acertó en la pujanza electoral de los partidos localistas o provinciales, 'clavando' los resultados de Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya! y Por Ávila.

El análisis post-electoral de los socialistas ha concluido que este tipo de nuevas formaciones políticas o plataformas electorales de la —con tan poca inspiración— llamada 'España vaciada' perjudica más a la izquierda que a la derecha. En el caso de Castilla y León, donde el PP lleva gobernando desde el principio de los tiempos democráticos, esa reflexión parece certera, al atribuirse a los votantes de siglas provinciales un ejercicio de oposición al poder vigente en la región (PP). Serían, por tanto, nuevos elementos de otra izquierda quienes, en lugar de asimilarse en el socialismo, se estarían movilizando en una línea igualmente progresista y reivindicativa, pero independiente. Con Teruel Existe, en cambio, enfrentado a lo largo de más de una década con instituciones del PSOE, PP o PAR, el análisis no sería tan claro, pudiendo darse en su militancia mayor pluralidad. La hipótesis de que los votos de la 'Castilla vaciada' se proyecten al Congreso inquieta a la casta. El éxito en las urnas de esta España vaciada pone en evidencia el malestar de muchos españoles que no creen, ya no atendidas, sino ni siquiera entendidas sus demandas, considerándose peor tratados que otros ciudadanos con mejores servicios. La hipótesis de que los votos de la 'Castilla vaciada' se proyecten al Congreso y al Senado para alterar la matemática parlamentaria y condicionar futuras votaciones y pactos, así como animar, en efecto dominó, nuevas siglas en provincias preteridas, inquieta a la casta. En un distópico futuro, una veintena de provincias españolas 'vaciadas' podrían tener su diputado y su senador dispuestos a jugar la partida contra la banca del poder y a ganarle alguna mano... ¿Cantonalismo, anarquía, desgobierno, o simplemente españoles muy cabreados?