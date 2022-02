Hace unos días, zarceando por las redes sociales me encontré una publicación que decía «la peluquería también son sentimientos». En ella el marido de una clienta, que había fallecido recientemente por alzhéimer, agradecía el trabajo que la peluquera había hecho con su mujer, cómo la había atendido, y cómo el corte de pelo, el cambio de imagen que le hizo, había afectado en el estado de ánimo y en los sentimientos de su mujer. Cómo la mujer había sido feliz, cómo se miraba en el espejo y sonreía. Y volví a pensar qué aportamos los y las peluqueras a la vida de nuestros clientes, y especialmente por qué deberíamos ser considerados servicios esenciales.

Al inicio de la pandemia, cuando todos estábamos confinados en nuestras casas, fuimos considerados servicios esenciales, no solo se nos permitía estar abiertos y trabajando, sino que se nos permitió acudir a las casas para realizar nuestros servicios. Algo que ahora, cuando pedimos que se nos considere servicios esenciales y se nos aplique el IVA reducido, con las implicaciones económicas que ello supone y que luego explicaré, desde el Gobierno nos dicen que no. He aquí una incoherencia más de nuestro Gobierno.

Servicios esenciales

Algunos se preguntarán por qué los servicios de peluquería deben ser considerados servicios esenciales, y yo les respondería con dos argumentos fundamentales: la importancia de nuestra imagen en nuestra salud mental y la especialización de nuestra profesión.

¿Han pensado ustedes en la importancia que nuestra imagen tiene a nivel social y a nivel personal? Cuántas veces estamos bajos de ánimo, algunas personas con depresión y esos sentimientos se ven reflejados en la imagen que transmitimos a los demás. Cuántas veces, un simple cambio de color, un corte de pelo, o el pasar por la peluquería a peinarnos, y vernos guapos hace que nuestro estado de ánimo cambie. Por no hablar de cuando tenemos momentos especiales en nuestra vida, desde una entrevista de trabajo a una cita o cualquier otro evento, en el que lo primero que hacemos es mirarnos al espejo y ver cuál es la imagen que transmitimos.

Por no hablar de la importancia que la peluquería tiene en las personas enfermas, o con dificultades de movilidad, personas a las que el simple hecho de levantar los brazos con un secador y un cepillo en sus manos para secarse el pelo les cuesta un mundo, yo en este caso no puedo evitar pensar en mi madre, y qué importante es para ellos acudir a la peluquería y poder arreglarse. En muchas ocasiones vienen a nuestras peluquerías para hacerse la higiene semanal, vamos, lavar y secar, y para que este servicio sea rentable deberíamos poner unos precios que resultarían poco asumibles para el cliente todas las semanas, pero es nuestra responsabilidad ayudar en el cuidado y la higiene de estas personas.

Y finalmente, por mi peluquería, a lo largo de todos los años de experiencia que llevo a mis espaldas han pasado todo tipo de clientes con todo tipo de estados de ánimo. Aquellos que vienen a hablar y que les escuchen, aquellos que vienen buscando silencio, aquellos que vienen a llorar, y aquellos que vienen a celebrar, y en nuestras manos está saber qué necesitan y responder a sus necesidades. Y qué felicidad cuando salen de la peluquería con una sonrisa en la boca.

Y les hablaré finalmente de la especialización de nuestra profesión. Una profesión para la que estudiamos, y a lo largo de los años de profesión estamos constantemente estudiando y reciclando para conocer nuevas técnicas. ¿Cuántos de ustedes un día en un arrebato se han intentado teñir o cortar el pelo o hacer mechas, y una vez visto el resultado final, han tenido que acudir a la peluquería para que les arreglen el desaguisado? Si responden con sinceridad a esta pregunta, poco más hay que añadir en relación a la especialización. Un trabajo que además es totalmente manual y depende de la profesionalidad y buena mano de la peluquera que te atiende.

Desde el sector de la peluquería llevamos meses pidiendo al Gobierno que nos considere servicio esencial y nos aplique el IVA reducido, los motivos ya se los he explicado en las líneas anteriores, y ahora me van a permitir que les cuente las consecuencias económicas que supondría para nosotros.

Materias primas

Al igual que el resto de la población llevamos meses sufriendo el incremento del coste de las materias primas, que implica el incremento de los precios de los productos que nosotros consumimos, al igual que llevamos muchos meses sufriendo el incremento de los costes eléctricos, y se pueden imaginar lo que esto supone para nuestros comercios, ¿o alguien imagina una peluquería sin secadores, sin planchas, etc.?

Y finalmente, y ahora que están tan de moda los convenios colectivos y el salario mínimo interprofesional, es de recibo reconocer que el sector de la peluquería y la estética es uno de los colectivos con peores remuneraciones, y yo les digo, qué más me gustaría a mí que poder incrementar los salarios de mis compañeras, qué más me gustaría a mí que poder incrementar la plantilla y generar puestos de trabajo. Pero los costes fijos, los impuestos, el IVA lastran seriamente mi cuenta de resultados. Por eso es tan importante para nosotros poder tener un IVA reducido que nos permita sobrevivir como negocio y seguir ofreciendo nuestros servicios a la población. Porque al final, lo único que queremos es que nuestro trabajo sea rentable.