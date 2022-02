Es la posibilidad más factible y moderada. La opción de que el PSOE se abra a permitir la investidura del PP en Castilla y León provocaría que los populares no dependieran del nacional populismo. Una vía del sentido común que redundaría en el interés general de todos. Y esto no debería ceñirse solo a la tierra castellana y leonesa. Es una obviedad que España está abocada a una polarización y atomización de sus parlamentos que los conferirán de un ruido ensordecedor y de propuestas 'quehaydelomio'. No es gobernable ni plausible un parlamento con tantos partidos como escaños.

El denostado bipartidismo o la conjunción de opciones moderadas sigue siendo la única razón de estabilidad y progreso. Una vez amortizado el centro político de Ciudadanos como bisagra de estos, solo queda buscar un entendimiento entre los dos partidos moderados. Es una opción que debe explorarse. Suena algo irrisorio, es cierto, que sea el propio Sánchez quien lo proponga tras sus pactos y acuerdos con lo más radical y variopinto. Pero no por ello no debería explorarse. Su electorado tradicional se escora a Vox porque no ve una alternativa real en los de Casado Para el PP supondría también un paso de gigante tras meses debatiéndose entre susto o muerte. Su electorado tradicional se escora a Vox porque no ve una alternativa real en los de Casado. Se refugian en la retórica fácil y altisonante porque nadie plantea una alternativa desde el PP. Quizá Ayuso sí, y ahí están los resultados. Otra cosa es que Pablo Casado quiera terminar siendo la muleta del ascenso del nacional populismo, lo cual ni sus socios europeos entenderían. Y ser como esa marea excéntrica que ya gobierna en Polonia y Hungría. Sorprende que la vía del bipartidismo no esté en la agenda social ni que los medios de comunicación lo abriguen. Hay que volver a la conjunción de los partidos que son mayoría tras años de crisis y sombras. Nos jugamos demasiadas cosas como para entretenernos alimentando a las bestias extremistas.