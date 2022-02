Con referencia al salario mínimo interprofesional (SMI) hay un grupo de personas, las empleadas de hogar, que plantean una situación muy especial. Las empleadas de hogar tenían un régimen especial hasta que en 2012 fueron integradas en el Régimen General. Ya desde el principio hubo problemas porque si hasta entonces las empleadas de hogar que trabajaban en varias casas por horas podían darse de alta en la Seguridad Social ellas mismas, desde ese momento se pasó la responsabilidad a las empleadoras. Además, con la idea de sacar a la luz el empleo sumergido, se ofreció a los contratos nuevos una rebaja en las cuotas de la Seguridad Social mientras que a las empleadoras cumplidoras de la ley que llevaban años pagando las cuotas no se les ofreció nada.

A pesar de ello muchas empleadoras no dieron de alta a sus empleadas y las trabajadoras pidieron que se revirtiera ese requisito para poder cotizar ellas mismas y cobrar luego su pensión. Y creo recordar que así se hizo.

También hay que tener en cuenta que un grupo de estas trabajadoras están internas, estas además de cobrar el SMI tienen vivienda, comida, agua, luz, teléfono, wifi, todo gratis. Curiosamente esto no forma parte del salario mínimo. Yo pensaba que existía un concepto llamado «salario en especie» pero parece ser que no es así. O sea cobran el salario mínimo y además unos digamos 500€ más al mes de gastos. La cajera del súper o el operario de una cadena cobran el salario mínimo pero luego tienen que hacer frente a esos otros gastos.

He leído que desde 2018 el salario mínimo se ha incrementado alrededor del 30%. Por tanto el salario mínimo de estas empleadas internas ha aumentado en realidad por encima de ese 30% ya que los gastos (que ellas no tienen que afrontar) de luz, alimentación, etc., han subido incluso más. Por el contrario los salarios en general y las pensiones no se han incrementado en la misma proporción con lo que muchas familias y pensionistas no podrán afrontar estos salarios y me temo que muchos de estos trabajos pasarán a la economía sumergida.

No digo que el salario mínimo sea mucho o poco, hablo de la situación particular de un grupo con diferencias con respecto a otros trabajadores. Tampoco entiendo que una empleada que pasa años cuidando a una persona y esta fallece se quede en la calle de la noche a la mañana, sin derecho a paro, mientras busca otro trabajo. Que hay empleadores que se aprovechan y explotan a las empleadas de hogar, seguro, no me cabe duda, igual que hay malos y buenos empresarios.

La solución sería perseguir a los explotadores, quizás cambiar las leyes para que no les sea a las trabajadoras tan complicado conseguir empleos legales y que así no se puedan aprovechar de ellas.

Opino que deberían volver a un régimen especial que tuviera en cuenta sus peculiaridades: por horas, internas, cuidadoras... y las peculiaridades de sus empleadoras, en muchos casos pensionistas que no tienen otra opción que tener a alguien que les ayude dado que no hay suficientes plazas en las residencias oficiales y las particulares están fuera de su alcance.