Ala vista del nulo papel que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está teniendo en la gestión del conflicto entre Rusia y Ucrania, y que en bastantes ocasiones ha sido incapaz de evitar la guerra entre países que pertenecen a dicha organización, la respuesta más radical sería su desaparición. Sin embargo, es muy importante no olvidar que desde que se creó en el año 1945 ha desarrollado con éxito 72 misiones internacionales de paz. Si se admite que en política internacional las peores decisiones son siempre las más drásticas, lo más lógico sería modificar radicalmente su estructura y las reglas de funcionamiento para convertirla en una organización de gobernanza mundial eficaz.

El objetivo fundamental, según consta en su Carta Fundacional, es el mantenimiento y la preservación de la seguridad internacional, no solo a través de la prevención de conflictos bélicos internacionales sino también actuando en labores de regulación jurídica, diseminación de la educación, extensión cultural, o cooperación internacional. Aunque los países fundacionales fueron 5, comenzó a funcionar con 51 miembros de pleno derecho, Posteriormente se han ido agregando otros países hasta llegar hoy a 193. Si se analiza cuáles son esos países, se comprueba rápidamente que algunos son absolutamente irrelevantes en el concierto internacional, tanto por el número de habitantes como por su nivel económico, mientras que otros son los más poblados, los más extensos y los que poseen mayor nivel de riqueza. Y lo que es peor: muchos de ellos fueron y siguen siendo dictaduras donde no se respetan los más mínimos derechos humanos, tal y como lo demuestra el hecho de que en su actual Consejo de Derechos Humanos estén Rusia, China, Cuba, Irán y Arabia Saudita.

A pesar de las enormes diferencias entre la población, la extensión geográfica, o el nivel de renta de los países que integran la ONU, todos ellos tienen derecho a un voto en la asamblea general y en cada una de las múltiples comisiones de que consta. Dicha asamblea se reúne regularmente una vez al año, aunque hay también reuniones extraordinarias cuando los acontecimientos internacionales lo requieren. Para que una resolución sea aprobada en el plenario general es necesario que un mínimo de dos tercios de los miembros presentes la voten favorablemente si el asunto está catalogado en el artículo 18 como importante, y solo la mitad más uno en el resto de asuntos generales.

Ese funcionamiento tan democrático resulta más aparente que real, dado que en el Consejo de Seguridad (auténtico órgano ejecutivo), integrado por 15 países, hay 5 que no solo tienen asegurado eternamente el derecho de pertenencia al mismo, sino que también tienen garantizado el derecho de veto, lo cual quiere decir que si uno de ellos no aprueba una resolución esta queda totalmente invalidada y ya no pasa a la asamblea general. Si el veto no se produce, una resolución es aprobada si recibe un mínimo de 9 votos favorables de los 15 posibles. Los 5 países con derecho a veto son: China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos.

Lamo de Espinosa, en su libro titulado Entre águilas y dragones: el declive de Occidente (2021), afirma que esas reglas de funcionamiento tuvieron sentido durante los años de la guerra fría pero hoy, debido al elevado grado de interdependencia comercial y tecnológica y al enorme peso internacional que han adquirido algunos países emergentes, esa pesada estructura burocrática resulta ineficaz para una gobernanza mundial operativa, lo cual explica que la mayoría de las resoluciones aprobadas sean papel mojado. Por ello, la ONU debería transformarse en una alianza de mancomunidades supraestatales equilibradas, siendo imprescindible para poder formar parte de dicha alianza que los países integrantes posean la homologación internacional de democracias consolidadas. A su vez, sería fundamental que el Consejo de Seguridad tuviera capacidad para poner en marcha acciones militares aprobadas previamente por unanimidad. «Un mundo hobbesiano basado solo en la fuerza es ingobernable, pero un mundo puramente kantiano basado solo en normas necesita disponer de una fuerza que haga valer el imperio de la ley» (Lamo; op cit, pág. 201).

¿Creen ustedes que los países que hoy controlan la ONU mediante el derecho de veto estarían dispuestos a una transformación semejante a la apuntada en el párrafo anterior? Yo creo que no, lo cual me hace suponer que continuará siendo una máquina burocrática inservible para lograr la paz mundial. Si estuvieran de acuerdo, ya habrían llevado a cabo las correspondientes modificaciones.