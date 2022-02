La guerra fratricida del PP madrileño ha desconcertado al resto del partido, cuyos barones y alcaldes, diputados, concejales y militantes en general no aciertan a explicarse qué ha pasado o venido sucediendo para llegar a este punto de máxima fricción, con espionajes, acusaciones y apertura de expedientes.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha estallado al sentirse acosada y acusada de corrupción familiar e investigada por su propia dirección. Asimismo estaba harta de que no se le facilitase la presidencia del partido en la Comunidad de Madrid, donde gobierna merced a un gran resultado electoral.

Su señorito, Pablo Casado, se ha negado a entregarle mayores cuotas de poder, larvando un enfrentamiento que, día a día, no ha hecho sino enconarse y crecer, hasta revelarse súbitamente como una guerra abierta de imprevisibles consecuencias.

¿Quién provocó el primer enfrentamiento? ¿Cuándo se originó el conflicto? ¿Qué desencuentros han desnortado la actual deriva del PP? Preguntas como estas no van a ser fáciles de contestar, como tampoco, en ninguna de las pasadas disputas que seguro debieron montarse a puerta cerrada entre partidarios de uno y otra, resultaría sencillo poner paz. Personajes como Cayetana Álvarez de Toledo o Teodoro García Egea no han contribuido precisamente a pacificar nada.

Es previsible que Ayuso se defienda atacando y que Casado no cese de atacarla hasta que su rebelde presidenta enarbole bandera blanca

Con la pugna abierta entre Casado y Ayuso y graves acusaciones de presunta corrupción lanzadas hacia el entorno familiar de la segunda, se perfilan días de máxima tensión. La prensa, como es su deber, informará al minuto de cuantas noticias, reacciones, comentarios, réplicas o desmentidos puedan producirse por ambos lados. Es previsible que Ayuso se defienda atacando y que Casado no cese de atacarla hasta que su rebelde presidenta enarbole bandera blanca. Si no lo hace y se mantiene en primera línea del frente el partido sufrirá un bombardeo cruzado como no se recuerda desde los tiempos en que los democristianos dinamitaron la UCD de Adolfo Suárez.

En el fondo, no late otra pasión que la del poder. Propio es de los políticos no conformarse nunca y aspirar a todo. Actitud legítima de no vulnerarse las reglas de juego, pero en esta dramática partida del PP no rigen tanto ya sus Estatutos como la caza del hombre.