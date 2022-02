«Sin figuración no hay diversión», dice Óscar Tusquets, y me acuerdo de esa frase viendo la estupenda exposición de Pepe Cerdá en la Casa de Vacas del Retiro de Madrid, que puede visitarse hasta el día 27 de este mes. Cerdá ha reunido retratos –la serie 'Semejanzas', sobre sanitarios y otros profesionales que lucharon contra la pandemia– y paisajes. Las maravillosas vistas de la ciudad desde lejos, el límite abrupto entre el campo y lo urbano, tienen una cualidad evocadora y cinematográfica.

Una parte es el comienzo de una historia, el plano inicial de una de esas películas que Félix Romeo imaginaba y nunca escribía, y la otra me hace pensar en volver a casa. Todos los viajes en el espacio son viajes en el tiempo: también pasa mientras miras un cuadro. Mariano Gistaín ha escrito: «paisajes de los alrededores, la gasolinera de Repsol que ha pintado mil veces y siempre es única, los cielos velocísimos de nubes asustadas por el cierzo».

Me gusta la idea de «agotar los ocho horizontes», como dice Gistaín, de pintar lo que se ve desde tu casa. Y me gustan también los cuadros de bosques en medio del bosque artificial del parque; me hacen pensar que a menudo el realismo tiene un aire onírico. Recuerdo los textos de Cerdá en su blog (y en 'Pintor, pinta y calla', el libro que publicó a partir de ellos) y las anécdotas que le he oído: con historias y aforismos que son como grandes éxitos, obsesiones como Pla o Picasso, la capacidad de observación y síntesis que hacen que sea un gran retratista pintando y en una cena, el choque de esferas y personajes de un mundo que parece la versión aragonesa/parisina de una novela de Saul Bellow, una mirada descarnada y divertida sobre el mercado del arte que tiene algo de tratado de la reputación –o sea de la naturaleza humana– y la reivindicación nada cursi del oficio, de la artesanía: describe con erudición y sin impostura su profesión.

También cuenta Pepe Cerdá que una vez pensaba renunciar a una cantidad de dinero «por dignidad». Al decírselo a su padre, también pintor, el padre le preguntó: «¿Y a ti qué te sobra más: dinero o dignidad?» Hubo una pausa, y el padre dijo: «Pues ya sabes, coge el dinero». La poética materialista, burlona y algo cínica de Cerdá es lúcida y divertida, y contiene lecciones valiosas para cualquiera que quiera dedicarse a profesiones artísticas o periodísticas. También una manera de no contaminar lo que pinta: es, entre otras cosas, una extraña forma de pudor.