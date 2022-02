Un pragmático es un analista de la realidad. Un idealista es un teórico de lo concreto. La división humana en estas especies es tan artificial como la que clasifica a los individuos en seres emocionales o racionales. La filosofía es tan necesaria para la vida diaria como el cálculo matemático. A su vez, el conocimiento de la velocidad de la luz ayuda a reflexionar sobre nuestra existencia en un universo finito.

El pensamiento es tan real como las acciones que provoca. Y lo que hacemos influye en lo que pensamos. La neurociencia ha reconciliado la dualidad de un pasado en el que la psicología diferenciaba entre activación fisiológica de emociones y su interpretación cognitiva con sentimientos. El psicólogo estadounidense William James, precursor del funcionalismo, dijo que estábamos tristes porque lloramos, y no al revés. Hoy sabemos que en lo emocional interviene tanto lo cognitivo como lo afectivo. La memoria y el aprendizaje influyen en el recorrido de nuestras lágrimas. Las sonrisas que emitimos mejoran, a su vez, las endorfinas del cerebro.

Las ratas se ríen

Tampoco nos emocionemos con la aparente superioridad humana que muestra la tierna sonrisa de un niño. Las ratas se ríen, al igual que nuestros hijos. De hecho, si les hacemos cosquillas a estos roedores (me refiero a las ratas), se tronchan de risa con una frecuencia sonora de 50 kHz. Las emociones que sentimos e imaginamos se construyen con neurotransmisores, unas sustancias tan físicas y químicas como el agua que bebemos. Suelo hablar a diario con personas que tienen ideas delirantes y sufren alucinaciones. Nunca me mienten sobre lo que ven y escuchan. Quienes me engañan desde la cordura del mundo real, activan conscientemente otras zonas cerebrales. Cambian mezclas y proporciones, pero los materiales de construcción son idénticos. En la prioridad entre lo concreto y lo etéreo, sucede lo mismo.

La ansiedad que nos acelera es la misma que nos aturulla el comportamiento. Hoy, ser pragmático no es una opción sino una obligación

Lo ideal es que razonemos con pragmatismo y nos comportemos con principios. Pero vivimos en una sociedad en la que la acción no proviene de una reflexión, sino que produce una reacción. Solo entendemos la eficacia como sinónimo de rapidez, o de edad, como sucede en el 'edadismo' como prejuicio sénior laboral. La ansiedad que nos acelera es la misma que nos aturulla el comportamiento. Hoy, ser pragmático no es una opción sino una obligación.

España es un país de pragmáticos con San Valentín de buen patrón. ¿Será que el amor es más pragmático que romántico? El 14 de febrero de 1502, los Reyes Católicos aprobaron la pragmática conversión forzosa. O los musulmanes se bautizaban o debían emigrar. Una idea recuperada por los fascistas actuales. La matanza de San Valentín, ordenada por Al Capone en Chicago, hizo de la mafia una familia pragmática. La luna llena de nieve del miércoles 16, alumbró una lucha de lobos y hienas en el PP. La noche de los pijillos largos, se le denomina en el barrio de Salamanca de la capital. Los cismas no se discuten, se zanjan. La escisión conservadora estalló el jueves 17, cuando la presidenta madrileña compareció ante los medios y compadeció a Casado. La dirección de Génova hablaba con desprecio de Ayuso, como «la chica del 17».

'Popularex'

El equipo de doña Isabel se burlaba, a su vez, de las amenazas antidisturbios de 'Geodoro' García Egea. En su atril, alguien había cambiado una letra y se podía leer 'popularex'. La estrategia del pragmático adelanto electoral de Mañueco, ha sido la operación más brillante del progresismo quintacolumnista. Abascal se frota las manos con la repetición electoral en Castilla y León. En la izquierda, se deja caer un adelanto de urnas para consolidar al Gobierno, tras el suicidio colectivo de 'casadianos 'y 'ayusinos'. La iglesia popular ya tiene dos cráneos, sin cabeza ni cerebro político. En plena luminosidad de nuestro satélite, tenemos un 'PP luna' heredero chungo del rebelde pontifical maño.

En Aragón, el día D (17-F), se reunían Lambán y Azcón, dos rivales y un sillón

En Aragón, el día D (17-F), se reunían Lambán y Azcón, dos rivales y un sillón. Como don Jorge sabía el lío de los espionajes en su partido, pidió que Zaragoza fuera sede de ciberseguridad. Por la tarde tuiteó su opinión de la crisis. Reafirmó que pertenece a la «familia», sin especificar la banda. Dijo que «en estos momentos confío en Casado» ¿Cuánto dura un momento? A veces, lo mismo que un casado antes de estar divorciado. Hay menos distancia física de Aviñón a Roma, de la que hoy separa en política a Sol de Génova. De fondo, resuena en Madrid un cuplé popular con sorna: 'dónde se meten los chicos del 17, de dónde sacan palos 'pa’ tanta estaca'.