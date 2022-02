La telenovela de odios, amores, traiciones y política protagonizada por el PP en la última semana me ha hecho rememorar una lapidaria frase de Winston Churchill. Recordarán ustedes que el Parlamento británico tiene una disposición distinta a nuestro Congreso de Diputados. No se sigue allí la poética disposición en círculo que a todos ampara, sino la confrontación de gradas: los unos se sitúan al frente de los otros, con las estrellas de cada partido delante y su tropa detrás, y desde allí se enfrentan cara a cara. Pues bien, un joven diputado 'tory' se refirió a los contrarios como «los enemigos de enfrente», a lo que el viejo zorro respondió algo así como «no, querido, los que están enfrente solo son adversarios, a los enemigos los tengo detrás».

Parece que al PP le gusta usar el toque femenil pero, si las féminas se les salen de madre, guillotinan reinas cual jacobinos

Esto, si no lo sabían, lo saben ahora muy bien Cifuentes y sus cremas desveladas, lo sabe la aristocrática Cayetana y lo sabe esta Ayuso de mirada extraña. Parece que al PP le gusta usar el toque femenil pero, si las féminas se les salen de madre, guillotinan reinas cual jacobinos. O lo intentan. No tengo nada claro que les vaya a salir bien esta vez y que el homicidio no acabe convirtiéndose en suicidio. España es un extraño país que, cuando decide amar a alguien, no se baja del burro fácilmente. Y Ayuso tiene su público. Más que Casado.

Reconozco mirar al asunto desapasionadamente, desde una gran distancia ideológica y sentimental, con ganas de pedirme un bol de palomitas e intentando sacar de todo esto alguna enseñanza filosófica. Imagino la cantidad de gente que está disfrutando de verdad, desde dentro y fuera del partido, con la posible caída en desgracia de enemigos o adversarios. El suspense. La emoción. El temor. La esperanza. La simple diversión. No es inteligente regalar tanto espectáculo gratis. Nunca fue un signo de inteligencia pasarse de listo.