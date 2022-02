¿Puede haber una guerra sin víctimas? Es lo que persigue el PP después del resbalón, equivocación, error, cagada, de dimensiones monumentales, de Pablo Casado. Como en todo conflicto bélico, los bandos enfrentados sufren mermas de algún tipo. En este caso, queda claro lo que el presidente de los populares se ha dejado estos días: legitimidad. Porque su liderazgo llevaba tiempo raquítico.

Casado ha convocado hoy al comité de dirección del PP obligado por las presiones internas y protestas externas. Algunos barones como el gallego Núñez Feijóo reclamaban inteligencia para resolver esta guerra fratricida porque, a la vista de cómo se sucedían las ruedas de prensa y las entrevistas, brillaba por su ausencia. En la calle, los 'ayusers' defendían el honor de su amada lideresa, esa a la que Casado dio alas para auparla a lo que es hoy. Una presidenta de la capital de España convertida en adalid de esa derecha que reclama libertad a saber respecto de qué. Una persona que actúa con la valentía propia de una inconsciente que no tiene miedo a nada.

Veremos cómo continúa el siguiente acto de este vodevil. Para no defraudar, tocaría un nuevo giro. Como el del sábado. Casado se la envainaba y cerraba el expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso por el contrato público de compraventa de mascarillas del que se benefició su hermano durante la pandemia. Ese cobro que horas antes solo podía ser irregular o poco ejemplar ahora es absolutamente normal.

Y aquí está la enjundia. No qué parte del PP espió a la otra parte o a sus familiares para buscarle algo sucio con lo que chantajearle. Eso podrá ser censurable y poco ético. Pero lo irresponsable e intolerable es que el familiar de una presidenta autonómica cobre dinero, y mucho, por mediar en una operación mercantil entre la Administración que dirige su hermana y una empresa a la que ni siquiera pertenece. Lo demás es furrufalla, fruslería. Que no nos quieran hacer la envolvente, que no nos intenten distraer con bobadas propias de Mortadelo y Filemón. La llamada «fontanería» de partido existe, independientemente del tamaño de la llave inglesa que emplee cada uno.

La cuestión es si Isabel Díaz Ayuso puede continuar en el cargo habiendo reconocido que su hermano ha obtenido dinero público de esa forma. Influyera ella o no, víctima de luchas orgánicas aparte, ésa debería ser la pregunta que se plantearan todos aquellos que coreaban su nombre ante Génova 13. Si la respuesta es afirmativa aprueban su comportamiento. Les parece ejemplar e irreprochable. Desde luego la gestión de Pablo Casado ha sido un fracaso y acabará, probablemente, con su vida política. Pero esa, insisto, no es la cuestión.