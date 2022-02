La noche oscura del PP de Madrid no ilumina el futuro de la derecha española. Hoy por hoy, nada hace pensar que PP y Vox lleguen a próximos acuerdos. La división del voto entre ambas formaciones se ha consagrado en Castilla y León y ambos van a competir en todos los terrenos, administraciones, elecciones... El partido de Casado todavía con clara ventaja, pero el de Abascal instalándose con rotundidad en la categoría de socio necesario. Sin Vox, los populares van a tener tan difícil gobernar como lo tendrían gobernando con ellos bajo la presión de argumentarios tan contrarios a la Constitución y legislación vigente como la negación del maltrato de género.

A pesar de eso, la experiencia nos dice que es preferible integrar a los partidos radicales que mantenerlos marginados. Una vez en el poder, con responsabilidades de gobierno, dichos partidos suelen moderarse, renunciando a propuestas que consideraban innegociables. No hay mejor escuela para aprender un poco de sentido común que administrar bienes públicos.

Si miramos a Francia, nos daremos cuenta de que todas las prevenciones para mantener a raya a la Agrupación Nacional de Le Pen han fracasado

Si miramos a Francia, nos daremos cuenta de que todas las prevenciones y maniobras de los partidos convencionales para mantener a raya a la Agrupación Nacional de Le Pen han fracasado. La ultraderecha no ha gobernado hasta ahora en el país vecino, es verdad, pero ha crecido y en cualquier momento podrían hacerse con la presidencia de la República. En otros países europeos estamos asistiendo al auge de partidos de ultraderecha satanizados desde la óptica democrática y arrinconados en reservas ideológicas cada vez más radicalizadas, pero que no dejan de crecer. Las fuerzas democráticas están en su derecho de rechazar la compañía de quienes no respetan las normas y generan división, a veces odio, pero la única manera de evitar el desarrollo del populismo ultra no parece otra que la vacunación democrática.

El Partido Popular, sin embargo, no parece dispuesto a inocular a Vox con las jeringuillas del poder, por lo que sus acuerdos regionales y municipales (Zaragoza, entre ellos) podrían tambalearse y costarle más de una mayoría. Casado, en su estrategia, apoyada por Aznar pero cuestionada por Díaz Ayuso, no quiere que se le asocie con Abascal antes de ganarle unas elecciones generales y poder imponer sus condiciones, pero al estirar su relación tensará otras cuerdas cuyos nudos le costará desatar.

La propia derecha es un nudo.