De esa manera la ha emprendido Putin con Ucrania. Se veía venir. Ya lo hizo en 2014 con la anexión a Crimea, y solo significó la llegada de sanciones económicas por parte de la UE, que tampoco afectaron en demasiado la economía rusa, pues pese a tener una inflación del 8,8% y los tipos de interés del Banco de Rusia en el 9,5%, ha conseguido un fondo soberano de casi 175,000 millones de dólares. Si poco sacudieron aquellas medidas económicas a la economía rusa entonces, hoy, con una situación financiera mucho más fuerte que hace ocho años, no creo que vaya a temblar tanto con las represalias europeas en comandita con los americanos, canadienses y británicos, y también con otros aliados como Japón y Australia, para debilitar la base económica rusa y su capacidad de modernización, además de congelar los activos rusos en la UE y detener el acceso de los bancos rusos a los mercados financieros europeos. Por supuesto, los rusos continuaran ganando posiciones en el mapa ucraniano, y responderán con contramedidas que pondrán jaque a la UE, no olvidemos que los 27 importan un 40% de su gas desde Rusia, y son también muy dependientes de su petróleo. Así, que no sé quién debe temblar más. A Putin se la trae al pairo todo, y no es para menos teniendo una UE que no pinta nada, unas Naciones Unidas incapaces de velar y hacer cumplir el derecho internacional preservando la paz, la seguridad y la estabilidad mundial (entre otras muchas razones porque la incitadora Rusia es una de las que tiene la sartén por el mando en la estructura ONU) y una OTAN resquebrajada y oscurantista. A ver si todavía le vamos a tener que agradecer a Putin. Urge acabar a sartenazos con estructuras caducas e inoperantes.