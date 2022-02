Anatomía de un distante

El tiempo es la distancia más larga entre dos lugares, decía el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. Pero la indiferencia es el mayor abismo que separa a dos personas. La unidad de medida de esta longitud es el desprecio. Un distante es un hipócrita de sí mismo. Necesita exteriorizar tanto su desdén, que no está satisfecho hasta que consigue menospreciar a los demás, con arrogancia ostensible. Los distantes desean alejarse tanto de quienes les rodean, que lo hacen desde la cercanía del agobio impertinente. De hecho, se consideran unos fracasados si su entorno no percibe esta frialdad exhibicionista.

El distante llama la atención antes de abrir la boca. Sus gestos y miradas son faros de displicencia. La soledad es el hábitat más inhóspito para esta especie. Si no hay de quién distanciarse, solo queda alejarse de uno mismo. Confundimos distancia con racionalidad o frialdad. La perspectiva crítica es fundamental para la empatía. La resolución de problemas requiere análisis y rigor.

El distante, en cambio, es un ser impulsivo que rezuma falsa superioridad. Este comportamiento no tiene un sexo o edad dominante. Observamos esta peculiar etapa del pavo distante en un adolescente enfadado o en un octogenario ninguneado. En el trabajo, un distante es el perfecto candidato al escaqueo. Los malos gestores, y los responsables superados por sus responsabilidades, eluden sus debilidades mostrándose distantes con sus compañeros y subordinados. Los distantes no necesitan ayuda, por definición. Aunque la pidan a gritos en el vacío de su silencio. Conviene no derribar su fachada a las primeras de cambio. Huirían de la distancia protectora, a un extremismo de su conducta, ya sea agresividad o depresión. Decimos en psicología clínica que estas personas distantes, a las que les cuesta sentir, expresar y reconocer emociones, tienen alexitimia. Si bien esta denominación, con nombre de medicamento entre laxante y tranquilizante, no es un trastorno en sí mismo, sino que marca unos rasgos de las personas que nos perciben así desde su lejanía. El tratamiento que aplicamos, descartando previamente una lesión neurológica o degenerativa, pasa por sumar lastre profesional, subiéndonos al globo de su cerebro y tomar tierra, juntos, en una zona descampada de su pensamiento.

El golpe de estado del 23 de febrero de 1981 lo describió Javier Cercas, con maestría, en su obra Anatomía de un instante. La asonada militar que inmortalizó la foto chusquera de Tejero, con su pistola bajo el tricornio y su cerebro en la mano, estaba condenada al fracaso. En España cuesta levantarse en lunes. Este año, la fatídica fecha cayó en miércoles. Para recordarlo, llegaba Pablo Casado al Congreso con más balazos políticos en el pecho que agujeros dejaron en sus paredes los disparos golpistas. Tras preguntar a Sánchez se fue del hemiciclo, aunque ya había salido mucho antes. Le habían echado los distantes que le aplaudían.

Allí vimos nuestro particular «fotograma 313» de la retransmisión televisiva del Congreso. Eran las 9h.6´16” (atención, el auténtico número bíblico de la bestia es el 616). El corazón del líder del PP palpita a 111 pulsaciones. La sudoración intenta refrescar una temperatura corporal cercana a los 36,7ºC. Casado está sentado, escuchando la respuesta de Sánchez. En ese instante analizamos a un distante que, por un segundo, deja de serlo. Es el momento en el que deja caer con suavidad sus párpados, dos veces. Un gesto, como guiño inexistente, que se convierte en la réplica que nunca verbalizó al jefe del gobierno.

También la despedida de un ser herido por su gestión, pero asesinado por su partido. A Sánchez le quitaron los barones por su política de oposición al PP. Y la política de la militancia le devolvió a la escena. A Casado le han apartado sus compañeros por saltarse la ley del silencio, de la familia, para proteger la corrupción en su seno. De la política se vuelve. De la omertá, no. Como decía uno de los miembros de la bancada popular, al mejor estilo de Bogart: «Europa entera se desmorona y nosotros nos machacamos». La putinada de Vladímir contra Ucrania es puro populismo zarista.

Al menos, sabemos lo que dura el momento de inopia de nuestro alcalde, tras jurar lealtad a Casado. Lo mismo que su cesión presupuestaria ante Vox, contra el legado de Labordeta. Dicen que se escuchan voces, en la plaza del Pilar, contra Putin, la guerra, la corrupción y las derechas de Abascal, Feijóo, Ayuso y Azcón. Suena, un nada distante, ¡a la mierda! .