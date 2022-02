El politólogo italiano Gianfranco Pasquino considera que ninguna oposición parlamentaria que sea «consistente y responsable» puede ni debe construir un antagonismo total. La oposición no puede –o mejor dicho, no debe– limitarse a aplicar la estrategia de «cuanto peor, mejor» con el único objetivo de hacer caer el Gobierno; si lo hace, tendrá dificultades para trasmitir a la opinión pública su programa político. Asimismo, haría mal el quedarse al margen del juego de las relaciones con el Gobierno, a riesgo de ser culpada de parálisis institucional. Tales reflexiones son muy oportunas para la situación política actual en España. Hay una fuerza política en la oposición que no tiene problemas en paralizar con el consiguiente deterioro a determinadas instituciones de nuestro Estado social y democrático de Derecho, si con ello alcanza el poder.

Nada más formarse el Gobierno de coalición el objetivo de los populares fue derribarlo. Antes de la pandemia ya lo calificaron de ilegítimo y después de asesino, criminal y liberticida. Es decir, atacan a una institución básica de nuestra democracia, el poder ejecutivo con el consiguiente deterioro. Nunca he escuchado en el Congreso insultos tan truculentos. Y también en muchos medios. Nunca el PSOE deslegitimó los gobiernos de Aznar y Rajoy. Una cosa es criticar, eso es labor de la oposición, y otra muy distinta, deslegitimar un gobierno surgido de unas elecciones democráticas. En la reciente votación sobre la reforma laboral, como la presidenta del Congreso no se doblegó a las peticiones de los populares de repetir el voto de Alberto Casero, estos hablan de ataque a la soberanía popular y de pucherazo. O lo que es lo mismo, el Parlamento también es ilegítimo. Otro ataque a una institución básica de nuestra democracia, el poder legislativo. En cuanto al poder judicial se está deteriorando gravemente a nivel institucional, como consecuencia de la negativa por parte de los populares a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De ahí la desconfianza ciudadana hacia la justicia parece irrefrenable. Recientemente hemos asistido sobrecogidos al asalto a otra institución básica de nuestra democracia, un ayuntamiento, el de Lorca. Cuando se iba a celebrar un pleno, que ha tenido que ser suspendido. Esparcir bulos ha servido para alentar este ataque a quienes nos representan, lo cual es el inicio de un camino cuesta abajo que nos arrastra irremisiblemente a una ciénaga donde nos perderemos. Según El Plural de 2 de febrero, el concejal de Seguridad de Lorca (Murcia), José Luis Ruiz, en Al rojo vivo dijo que en las imágenes se aprecia que «la intrusión en el edificio fue fruto de una organización» y puede verse «al menos dos personas de Nuevas Generaciones del Partido Popular», y en la reunión del viernes anterior a la concentración «había 6 o 7 concejales del PP». Nuestra Constitución convierte a los sindicatos y las asociaciones empresariales en piezas básicas del sistema social y político, al ubicarlos, no por casualidad, en el Título Preliminar de la Constitución, junto a los partidos políticos (art. 6) y las Fuerzas Armadas (art. 8). Ese lugar tan significativo les confiere la condición de representantes del conjunto de «la sociedad productiva», que en buena medida es la sociedad por entero; son los representantes «institucionales» de la producción y el trabajo dentro del sistema». La patronal y los principales sindicatos han estado a la altura. Han hablado, han negociado y han logrado un acuerdo con la participación del gobierno. Mientras el diálogo social logra ese pacto, tan inédito como importante en un momento de polarización extrema y crisis mundial de la democracia, los populares –también los nacionalistas periféricos– han votado en contra. Hacerlo supone deslegitimar y despreciar en la práctica la función constitucional de sindicatos y patronales en «...la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios», que son instituciones básicas en nuestra Constitución. La aprobación parlamentaria de la reforma laboral tendría que haber sido un trámite. ¿En qué situación hubieran quedado sindicatos y asociaciones empresariales de no haberlo hecho? Una delegación de alcaldes del PP se reunió en Bruselas con representantes de la Comisión Europea y la Eurocámara, para denunciar que el Gobierno español hace un reparto arbitrario de los fondos de recuperación europeos y sin trasparencia en su gestión. La comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira, recordó que hubo un acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros, «incluida España, con los objetivos y los hitos para desencadenar el desembolso de dinero», por lo que «esta discusión está acabada y ahora es implementación». ¿También deslegitimarán las instituciones de la Unión Europea? Por último, asistimos perplejos al espectáculo lamentable en el PP. Y los partidos según el art. 6 de la Constitución, son instituciones básicas de nuestra democracia, al ser un instrumento para la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Termino con una reflexión de la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, Adela Cortina: «para mantener y fortalecer la democracia es imprescindible un compromiso irrenunciable de los políticos de proteger las instituciones básicas del Estado de derecho».