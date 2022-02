Leo El peatón sentimental (Xordica), el precioso libro de Julio José Ordovás sobre Zaragoza, que muestra que una ciudad es un ecosistema y un palimpsesto, y que habla entre otras cosas de la diversidad de las vidas que pasan un instante a nuestro lado.

Leo también las noticias de Ucrania y las bombas sobre sus ciudades, y me acuerdo de Oleksiy, que fue mi compañero en los cursos de doctorado de Literatura española en la Universidad de Zaragoza en 2007. Oleksiy era ucraniano e investigaba sobre la influencia del cine en algunas novelas españolas. Me pidió que le ayudara corrigiendo el castellano de su tesina. Uno de los capítulos hablaba de Todas las mujeres, del escritor zaragozano José María Conget. Trabajaba también sobre Sánchez Ostiz y Luis Landero.

Repaso los correos: yo le decía que «imágenes visuales» era un pleonasmo. Contestaba: «mi error sicolingüístico: en mis idiomas natales una imagen puede ser perfectamente verbal o visual porque la palabra obraz (imagen) tiene otra etimología que imagen-imago española. Obraz procede de la palabra que significaba cara, e imagen de la palabra latina que significa imitar».

Corregimos una vez en mi casa de la avenida Goya, se había roto una persiana e intentamos arreglarla. Fuimos a Antígona y comimos varias veces en bares cerca de la Universidad. Hablábamos de escritores españoles, de películas, de su país. Me ayudó con una traducción de una biografía de Chéjov.

Una profesora nos puso un fragmento de la adaptación del Quijote de Grigori Kozintsev. Habló del idealismo característico de «esta película rusa». Oleksiy levantó la mano: «Sería más exacto decir que es una película soviética». La profesora siguió refiriéndose a la película como «rusa». Mi compañero intervino de nuevo: «Es una película soviética. En la ficha de producción dice Unión Soviética. El idioma es ruso. Pero el director era ucraniano y la película se rodó en Crimea». «Para el caso es lo mismo», respondió la profesora.

Después Oleksiy hizo una beca Fulbright en Oklahoma, «en el desierto de los indios cherokee», contaba. Nos escribimos alguna vez: cuando entrevisté al ucraniano Yuri Andrujovich, con la revolución del Maidán. Me contó que después de ir a EEUU volvió a Kiev, defendió la tesis y trabajó un tiempo en la universidad. Lo dejó; «me cansé de la pobreza», decía. Consiguió emigrar a Canadá con su mujer y su hijo. Ucrania, el país más pobre de Europa, tenía 51 millones de habitantes en 1992; ahora tiene 43. Hace unos años me escribió porque pasó por España, pero no nos vimos. Le escribí esta semana al ver las noticias de su país. «Vivimos en Montreal. Los padres siguen en Kiev. Esperemos lo mejor», decía.