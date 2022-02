Los resultados electorales en Castilla y León confirman el declive de Unidas Podemos. Pasando de dos a un solo diputado, y eso que esta vez se presentaba junto con IU. Los votos bajan de 100.000 a 60.000. Y por poner un resultado simbólico, ha sacado lo mismo que Ciudadanos, ese partido lleno de proyección y futuro. Por supuesto, el líder de Podemos en Castilla y León no ha dimitido. Esto es un suma y sigue. En Cantabria, Castilla la Mancha y Galicia no tiene ni un diputado y en cada contienda electoral pierde fuerza. Cataluña es paradigmático: de ser primera fuerza electoral en las generales de 2015 con un 25 % de los votos, se ha pasado a ser la octava fuerza sin llegar al 7%. Es un fenómeno constante. La excepción fue Madrid, donde la audaz actuación de Pablo Iglesias, salvó al partido de acompañar a Ciudadanos al espacio extraparlamentario. Sin embargo, parece poco probable que Iglesias pueda repetir su actuación en otras comunidades autónomas. Así que cabe esperar un declive generalizado si se continúa por este camino. No parece que ni Ione Belarra, ni Irene Montero vayan a revertir esta situación con alguna de sus brillantes ideas. Sin embargo, lo que se llamó espacio del cambio existe a día de hoy, y está encarnado por Yolanda Díaz. Una persona eficaz, que resuelve problemas en lugar de crearlos, que tiene un talante exquisito y que, no en vano, es la líder mejor valorada por las encuestas. Si Yolanda Díaz definitivamente da el paso, hay opciones para revertir este declive generalizado. El problema, me temo, será que tanto a Irene Montero como a Ione Belarra no parece gustarles mucho eso de no ser las que mandan. La clave va a radicar en qué hagan los diferentes agentes del cambio: Más País, Compromis, Ada Colau, los sindicatos etc. Pero sobre todo las direcciones autonómicas de Podemos, en particular aquellas que tienen responsabilidades de gobierno como Valencia, Baleares y por supuesto Aragón. Estos últimos van a tener que pensar qué hacer. O bien mantenerse quietos y esperar sin molestar a Belarra y a Montero o bien intentar alinearse con Yolanda Díaz y empujarla hacia arriba. Sin duda, esto último es arriesgado a la interna, pero la primera alternativa garantiza ser los siguientes en sufrir la erosión que les llevará a la nada. Recuerden: Galicia de segunda fuerza política a la nada, Castilla la Mancha del Gobierno a la nada.