Todos los historiadores coinciden en afirmar que el importante peso que España tenía en el concierto internacional descendió de manera alarmante con la independencia de los países hispanoamericanos. Sobre todo, después de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898, tal y como lo refleja el pesimismo que caracterizó a todos los intelectuales de la generación del 98. La no intervención española en la primera guerra mundial supuso una sustancial inyección económica, pero en cambio contribuyó a aumentar la marginación de España en las decisiones internacionales que se tomaron al finalizar esa contienda. A eso hay que añadir la repercusión internacional tan negativa que supuso la desastrosa intervención militar española en el Norte de África y los excesos que se produjeron durante la república española (1931-36). La dictadura franquista ahondó ese declive, tal y como lo demuestra el rechazo unánime que sufrió nuestro país en 1945 cuando solicitó su entrada en la ONU, o cuando en 1962 y 1970 quiso entrar en la Comunidad Económica Europea.

Cambio de tendencia

La llegada al poder en 1982 del partido socialista, liderado por Felipe González, supuso un importante cambio de tendencia. A pesar de rechazar la entrada en la OTAN, cuatro años más tarde no solo introdujo a España en esa alianza militar sino que también logró que su ministro Javier Solana fuera nombrado secretario general de dicha organización (también fueron españoles los presidentes del Tribunal de Justicia de la Unión, del Comité Económico y Social, y el director general de la Unesco). El mismo año (1986) el gobierno socialista consiguió que España fuera aceptada como miembro de pleno derecho en la Comunidad Económica Europea. El presidente Aznar siguió la misma política internacional y reforzó aún más los lazos con los Estados Unidos, lo cual permitió que España recibiera el apoyo inmediato de dicho país cuando Marruecos conquistó la isla de Perejil. Es decir, quedó bien claro que nuestros socios preferentes serían: Estados Unidos a nivel militar, Europa a nivel político y América Latina a nivel económico.

Todo se torció a partir de 2004 con la segunda llegada al poder del partido socialista. La práctica totalidad de los expertos en el tema atribuyen el inicio del actual declive internacional de España al repentino giro que el presidente Rodríguez Zapatero imprimió a la política internacional española y entre sus gestos más relevantes señalan los siguientes. El desprecio explícito hacia Estados Unidos, negándose a levantarse de la silla en un desfile militar cuando pasó delante de la tribuna la bandera de ese país. El apoyo dado a la constitución de una nueva alianza de países latinoamericanos, dirigida por el dictador Chávez de Venezuela, destinada a luchar contra el poderío norteamericano en aquella región. La retirada de las tropas españolas de Irak a los pocos días de tomar posesión, incumpliendo los compromisos adquiridos previamente con la OTAN.

Durante las dos legislaturas siguientes en las que gobernó el Partido Popular, dirigido por Rajoy, la imagen de España a nivel internacional continuó más o menos tan deteriorada como ya estaba. Sin embargo, ha sido en estos dos últimos años cuando el peso de nuestro país en el concierto internacional ha caído hasta límites jamás sospechados. No cabe duda de que no hay una sola causa que explique esta dramática situación. La mayoría de los analistas coinciden en citar como preeminentes estas tres. El desmedido afán del gobierno por controlar al poder judicial (el ejemplo más paradigmático es el nombramiento de una fiscal general recién salida del consejo de ministros). La inclusión en el gobierno de unos partidos (Podemos e Izquierda Unida) de ideología comunista, defensores de los gobiernos latinoamericanos más antidemocráticos (Venezuela y Cuba) y contrarios al eje sobre el que había gravitado la política de defensa internacional española desde 1945 (Estados Unidos).

Ideología antitética

Por último, gobernar con el apoyo explícito de dos partidos independentistas (Bildu y ERC) que poseen una ideología antitética a la de la Unión Europea.

Lo más grave de esa desafortunada política internacional del actual gobierno español no es que el máximo mandatario estadounidense se niegue a recibir a nuestro presidente, que nuestro país haya quedado totalmente relegado en la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania a pesar de pertenecer a la OTAN y de haber enviado a la zona a nuestros mejores aviones y buques de guerra, o que 'The Economist' haya rebajado el nivel de la calidad de nuestra democracia. Lo más preocupante es que cuando necesitemos el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN para defendernos del peligro real que supone para España la política marroquí con respecto a Ceuta, Melilla y el archipiélago canario, no lo encontraremos.