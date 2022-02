Se desata esta guerra anunciada que todo el mundo creía que no se iba a desatar, cual guerra de Schrödinger que fue, y muchos tertulianos, columnistas y opinadores de red ponen el dedo en la llaga y se centran, no en la locura de Putin, sino en la vergüenza de esta Europa que no hace nada. Cuando instan a la acción no sé exactamente a qué se refieren, si a contestar bélicamente con decisión militar, si a tomar medidas económicas o a poner muchísimas canciones de cantautores con frases bonitas en sus muros. Si es a lo tercero, da como pudor, porque la guerra es un lugar donde el sufrimiento es cierto y sonrojante; si es a lo segundo, bien, pero seguramente también Putin va a tomarlas y aquí todos los bolsillos se harán hermanos de sufrimiento (unos más que otros, como siempre). Si se refieren a lo primero, tal vez no piensan que la prudencia que desde su sillón les parece cobardía es lo único que nos salva del desastre, y que, una vez producido, también les parecería vergonzoso no haber hecho nada por evitarlo.

La cuestión es que, pase lo que pase, a un pobre europeo de a pie no le queda otra que sentir vergüenza La cuestión es que, pase lo que pase, a un pobre europeo de a pie no le queda otra que sentir vergüenza. Que Putin está loco, vergüenza; que el terrorismo mata, vergüenza; que el mundo es un lodazal y todo el mundo quiere venir a Europa, vergüenza. En el caso español, esas vergüenzas se suman a otras: por la reconquista de la Península, por la conquista de América, por el oro del Perú (del que ninguno de los españoles actuales hemos visto ni el brillo). Se levanta uno por la mañana para malvivir de su trabajo y no le cabe una vergüenza más. En nuestro caso es además una vergüenza un poquito inútil, puesto que la mitad de la población norteamericana ni sospecha que somos europeos y nos intuye como una parte de México o algo así. Sentimos vergüenza por encima de nuestras posibilidades.