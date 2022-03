La guerra suele despertar lo peor del género humano, sobre todo cuando se desata por cuestiones de dominio político y económico, motivos que suelen ser preponderantes en los conflictos bélicos. Sostienen algunos que la guerra es un fenómeno «consustancial al ser humano». Es probable, porque desde que se tienen registros escritos, hace ya casi cinco mil años, no se recuerda un solo día sin guerra en algún lugar del mundo.

En las guerras, los agresores justifican su ataque con palabras grandilocuentes y siempre con mentiras sonrojantes.

Lo hizo Napoleón cuando invadió España con la excusa de ir hasta Portugal y, de paso, «liberar» a los españoles de un régimen opresor como el del Antiguo Régimen de los Borbones. Lo hizo George Bush hijo cuando bombardeó y destruyó Irak alegando (era mentira, claro) que ese país tenía una arsenal de «armas de destrucción masiva» con las cuales amenazaba al mundo libre. Y ahora lo hace Vladímir Putin al atacar a Ucrania con el pretexto de que la población de origen ruso residente en ese país está siendo perseguida y liquidada por el régimen de Kiev. Pretextos como esos, o similares, se han repetido una y otra vez en la historia de todas las guerras que en el mundo han sido. Con el control que existe de los medios de comunicación y de las redes sociales, es sencillo condicionar a la opinión pública y direccionarla en el sentido que se desee; y eso es lo que está ocurriendo con la guerra que libran estos días la Federación Rusa y Ucrania.

Los mismos argumentos que los Estados Unidos utilizaron para justificar la invasión de Irak no valen ahora para la invasión de Ucrania; los motivos alegados para ayudar a la población ucraniana no sirven para frenar la masacre que Arabia Saudí está perpetrando en la población del Yemen, o la del gobierno de Israel entre los palestinos. Para Occidente, es decir, los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, las víctimas de una guerra no importan en sí mismas, sino en tanto su sufrimiento puede servir para la propaganda y los intereses occidentales.

Putin es el gran culpable de esta tragedia, pero un hombre solo no puede ser el único responsable de la guerra. También lo son los colaboradores necesarios que dejaron crecer y engordaron al monstruo, como Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, o el excanciller socialdemócrata alemán Gerhard Schröder, ambos empleados de compañías energéticas rusas y ucranianas que han hecho fortunas inmensas a costa del sufrimiento de esos pueblos. Menuda pandilla de hipócritas.