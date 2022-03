Los humanos somos un tándem de necesidades y deseos. Nacemos llenos de instintos básicos y morimos deseando no hacerlo. En ese recorrido, pasamos de buscar la leche materna a suspirar por una deconstrucción emulsionada de la que solo entendemos su precio. La racionalidad es el destornillador de nuestro rastro animal. Pero sin tornillos genéticos no es posible ajustar las sujeciones del comportamiento. El problema es que llegamos al mundo con un buen diseño, pero pendientes del montaje definitivo.

Nos preguntamos ¿y qué hacemos ahora? ¿y qué aprendemos? ¿y qué arreglamos? Somos unos seres Ikea. La socialización nos permite la colaboración. Hay quienes entienden con facilidad las instrucciones. Están los que ven posibilidades espaciales, mientras que los demás solo observamos un vacío existencial sobre el plano. Luego están los manitas. Esos artistas de lo cotidiano que convierten la soledad de un grifo metálico en una escultura de Pablo Gargallo en la cocina.

La personalidad se construye sumando rasgos parciales de aprendizaje a la estructura de serie que incluye nuestro ADN. El comportamiento se hace plenamente social cuando es colaborativo. Y esa decisión es previa a la acción común de una o más personas. Un tándem funciona, antes de pedalear, porque asociarse para compartir una herramienta ya es un éxito. Luego está el reparto del esfuerzo, el objetivo a conseguir y el camino hacia la meta. Pero todo eso es secundario a la verdadera decisión, que implica asumir una simbiosis de conducta. Algo que no reside siempre en otros individuos, sino en otras partes de nuestra personalidad.

Al fin y al cabo, con quien más nos cuesta cooperar es con nosotros mismos. La tarea de encontrar y enseñar habilidades diversas que tenemos pero damos por perdidas, es muy útil para que no dependamos siempre de una reparación de urgencia. Tampoco tenemos por qué dominar la ingeniería cerebral. Pero todos debemos saber cambiar una bombilla psicológica. Y esto se enseña en la escuela.

La cooperación entre países es la socialización de sus pueblos. Y viceversa. La solidaridad solo puede ser cualitativa. Aunque la cercanía refuerza la emocionalidad de este comportamiento. En el mundo, por desgracia, sigue habiendo guerras, hambre e injusticia. No nos olvidemos de Palestina, el Sahara o los refugiados que mueren en las costas del Mediterráneo. Por poner solo tres ejemplos. Europa se construye con la fusión de culturas en un espacio ciudadano común. Algo que supera el marco político a través de lo humano. Esto se defiende desde la razón, pero también con la defensa de un instinto de supervivencia mancomunado.

La invasión rusa de su vecino ucraniano es puro bullying de Estado. Como tal, nos afecta a todos, y todos debemos responder de similar manera. La política de la realidad hace más real la política.

El tándem de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz es previo a esta crisis, lo que facilita el camino conjunto, aunque discurra por caminos diversos. Si algo aísla a dirigentes de Podemos, como Belarra, de aquel lejano 15-M esperanzador, no es su entrada en las instituciones, sino su alejamiento del sentir de aquellos jóvenes que tomaron las plazas en paz, pero sin ingenuidad. Ese tándem de la comunicación coordinada formado por Yolanda Sánchez o Pedro Díaz, es la bicicleta de la realidad en el que los progresistas y la sensatez nos damos cita. Frente a la derecha de siempre, y una ultraderecha cómoda con el trumputismo, debemos saber que el interés de esta guerra se basa en la guerra de intereses de la economía. El dinero es el nacionalismo más excluyente que existe. Con todo, la Unión Europea que en breve presidiremos, no puede caer en un buenismo no intervencionista, como el que impidió derrotar a los golpistas que desencadenaron la guerra civil española.

El ruido en Ucrania amortigua las buenas noticias de una nueva bajada del paro y el incremento de contrataciones indefinidas, gracias a la reforma laboral. Otros datos más oscuros se camuflan entre las bombas.

El hermano de Ayuso ingresó la cantidad que denunció Casado, en cuatro facturas. Y la fiscalía nos recuerda que empapelar al emérito es tan inviable como inviolable. En Zaragoza, nos alegramos de poder reivindicar, casi con normalidad, una Cincomarzada con protagonismo vecinal. Frente al alcalde presidenciable, y ahora Feiojoamable, necesitamos un tándem entre ciudadanía y opciones progresistas para recuperar una capital con menos barros de Azcón y más barrios para todos.