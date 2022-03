El mundo hoy tiene una potencia hegemónica, líder en investigación, líder militar y primera economía del mundo: los EEUU. Pero también tiene una potencia ascendente que va recortándole distancias en todos los campos cada vez más rápido: China. También está Rusia, decadente, pero con armas nucleares. La UE ha renunciado a ser un actor importante, pero en Europa se vive muy bien, de hecho, es el mejor lugar del mundo para vivir. No lo digo yo, lo dice el índice de desarrollo humano de la ONU. Ahora bien, es posible que ese nivel y calidad de vida que tenemos en Europa haya que protegerlo, y eso requerirá de esfuerzos importantes. Europa debe convertirse en un actor geopolítico fuerte. De lo contrario no podrá mantener su nivel de vida, de protección social y de libertades, únicos en el mundo. Y eso pasa por varias tareas a cada cual más difícil.

La guerra en Ucrania muestra que Putin nos toma por el pito del sereno, algo normal por otro lado, ya que sabe que la mitad del gas que usamos viene de su país y que cerrar el grifo nos causaría serios problemas. Europa debe avanzar de forma decidida hacia la transición energética y la autosuficiencia para no estar en manos de sátrapas rusos o árabes. Esto cuesta mucho dinero y además tragar algún sapo como no cerrar las centrales nucleares en Europa (de momento).

En segundo lugar, los países de la UE deben avanzar en la cesión de soberanía al Parlamento Europeo, en particular en campos como la política exterior para que sea común y de todos. Así tal vez no veríamos espectáculos como los de esta semana, cuando el primer ministro italiano pidió que los bienes de lujo no entraran en el pack de sanciones a Rusia. Ya se sabe, los oligarcas compran mucho Gucci. Y los belgas contestaron: pues nuestros diamantes tampoco. Decadente.

En tercer lugar, Europa debe comenzar un embrión de ejército europeo para poder enseñar los dientes y ejercer algo de disuasión con estados terroristas varios como Rusia o Israel (país que lleva décadas haciendo lo mismo que Rusia ahora).

Finalmente, Europa tendrá que hacer un esfuerzo para poder ser potencia, sin dejar de ser ella misma. Pienso que una decidida apuesta por liderar la ciencia y la tecnología puede ser el camino.

Por supuesto nada de esto es fácil, ni mucho menos gratis. Pero sinceramente, creo que vale la pena el esfuerzo para preservar un referente de democracia y derechos humanos en el mundo.