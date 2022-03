La dureza de la guerra en Ucrania y la complicada y lastrada recuperación económica tras el coronavirus eclipsan otros acontecimientos importantes. Evidentemente, pocas crisis superan las anteriores pero, quizá por ello, los afectados por ciertas polémicas las están aprovechando para salir de un atolladero en el que llevan tiempo metidos. Véase el Rey emérito.

La semana pasada la Fiscalía hacía público que archiva todas las investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I. Asegura que no ha encontrado indicios suficientes para presentar una querella ante el Tribunal Supremo. El fiscal sí advierte de la posible existencia de delitos fiscales pero no pueden ser perseguidos, señala, por la prescripción de los mismos y la inviolabilidad del monarca cuando supuestamente se saltó la ley.

La justicia no siempre es justa. Se ajusta a derecho, sí, pero no es justa

A pocos extrañará esta decisión judicial pero no por eso resulta menos indignante. La justicia no siempre es justa. Se ajusta a derecho, sí, pero no es justa. Porque si alguien ha cometido una irregularidad, incluso una ilegalidad, debe sufrir un castigo. No puede quedar impune. Más todavía si es un cargo público. La ejemplaridad es intrínseca a la jefatura del Estado. Fue nombrado por Francisco Franco y mantenido en democracia por su supuesto papel mediador, conciliador y comprometido con una monarquía parlamentaria. No olvidemos de dónde venimos para explicar con rigor hacia dónde vamos.

Muchos han cuestionado la monarquía en los últimos 40 años. La Casa Real ha gozado de buena reputación hasta hace relativamente poco. Los rumores de comportamientos inadecuados en su ámbito privado eran silenciados convenientemente. Se sustituían por anécdotas y chascarrillos que lo acercaban al pueblo y aumentaban su simpatía, humanidad y llaneza. La imagen del Rey Juan Carlos era la de un hombre afable que envejecía con cierta gracia. Hasta que dejó de tenerla.

Botswana, Corinna, Urdangarin, sus amigos jeques… los escándalos sacudían Zarzuela y los brillantes suelos de Palacio, imagino, temblaban bajo los pies de Felipe VI y Letizia. Como un tsunami, uno tras otro iban llegando los problemas desde distintos flancos familiares. Cada vez más grandes. Cada vez más impactantes. Sin duda, el más importante, el relacionado con el hoy residente en Dubai.

Nos cuentan desde aquí que los actuales Reyes han hecho lo indecible por frenar el deseo del emérito por regresar a España. Ahora, el archivo por parte de la Fiscalía podría ponérselo más fácil. No tiene ya ningún procedimiento judicial abierto, así que pisar suelo español de nuevo lo tiene más cerca. Veremos si lo hace sobre alfombra roja.