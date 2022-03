Hace un tiempo fui testigo de un episodio aparentemente banal que me dejó pensando toda la mañana. Lo recuerdo muchas veces, cuando la conversación roza temas tan diversos como la verdad, la educación, la vida. O sea, casi siempre. Pues bien, una niña de mi barrio llevaba un tremendo berrinche porque su amiga no le dejaba su muñeca. La amiga, cobardemente, argumentaba que su madre no le permitía prestarla. La triste protagonista de nuestra anécdota ventilaba su mala leche y su frustración con un toque de moralidad lastimera: «¡Por lo menos dime la verdad, mentirosa!», decía llorando (pero acusando). La adulta que las acompañaba soltaba el consabido «Hay que compartir» para placer de la llorona, sonrisa del público y mayor vergüenza de la dueña del juguete, que se agarraba a su muñeca como las abuelas al bolso cuando van por una calle oscura.

Una niña de mi barrio llevaba un tremendo berrinche porque su amiga no le dejaba su muñeca

Tuve grandes tentaciones de intervenir. Ya te ha dicho la verdad, bonita: no quiere dejarte su muñeca. Más claro, agua. Te ha puesto una excusa porque tu amiga es egoísta pero civilizada. Si tu propio egoísmo (que cree que todas las muñecas son tuyas, incluidas las de tu amiga) o la tontería de los que te educan (que te hacen pensar que los demás siempre van a prestarte sus cosas) y tu poca edad no te hubieran cegado, habrías podido aprender hoy una buena lección. No exijas demasiada verdad. Podrían dártela. Tú aún no lo sabes, pero Anatole France, sí. «La vida nos enseña que solo somos felices a costa de alguna ignorancia».

La verdad siempre está delante de nuestras narices, exigir que nos la digan cuando en el fondo no queremos verla es redundar en una esperanza vana de que las cosas no sean como son. Mucho nos tendría que amar quien nos la dijera para arriesgarse a soportar nuestro odio. No todo el mundo va a hacer ese esfuerzo. No siempre nos lo deben.