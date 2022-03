Todas las guerras se cobran víctimas más allá de los campos de batalla. A medida que se prolongan y muestran sus devastadores efectos sobre las poblaciones civiles, las opiniones públicas suelen reaccionar de modo binario, a favor o en contra de los pueblos concernidos, como si estos tuvieran la responsabilidad de las muertes provocadas por los ejércitos. El resultado suele traducirse en filias y fobias que simplifican las causas del conflicto y crean las condiciones para que surjan brotes racistas tan injustos como peligrosos. Han aparecido ya los primeros síntomas de esta deriva en torno a la guerra de Ucrania, que deben ser combatidos por los poderes públicos y los medios de comunicación. Las barbaridades cometidas por el Ejército ruso en varias poblaciones ucranianas, las imágenes de barrios civiles destrozados por las bombas, las dificultades que estas tropas ponen a la evacuación de civiles y la amenazadora determinación de Vladímir Putin de utilizar todos los medios a su alcance para ocupar un país soberano han creado una lógica alarma en la opinión pública mundial. Sin embargo, esta alarma no debe alimentar prejuicios hacia el pueblo ruso, como si ese fuera el responsable de la barbarie que se abate sobre Ucrania.

Las manifestaciones de estigmatización de los rusos, y de lo ruso, que se han producido en diversos países europeos constituyen una alarma que debe ser combatida desde la sociedad y desde los poderes públicos. Poniendo en valor la oposición a la guerra de Putin manifestada por muchos ciudadanos rusos –a costa de su encarcelamiento–, y entre las comunidades de migrantes rusos. En España, algunos de los rusos que viven entre nosotros han participado en acciones solidarias con Ucrania que constituyen la mejor respuesta a la barbarie desencadenada por Putin.

Tan absurdas y perniciosas son las muestras de rusofobia como los rasgos de rusofilia que anidan en algunas actitudes políticas de la extrema izquierda española, basadas en estereotipos que cuajaron en la opinión pública europea en torno al papel determinante que jugó el Ejército Rojo en la derrota del nazismo. No resulta fácil, ciertamente, aceptar que un mismo Ejército haya pasado de liberador a ocupante o de luchar contra el fascismo a hacerlo contra un pueblo soberano, a las órdenes de un dictador cada vez más aislado y autista.

Reticencias

No se trata de impedir el debate sobre la agresión rusa, sobre sus antecedentes complejos y sobre la mejor forma de hacerle frente. Y aún menos de cercenar la libertad de expresión en nombre de la guerra. Hacerlo supondría competir con los métodos de Putin que encarcela a los manifestantes, cierra los medios independientes y ve a un enemigo de la patria en todo ciudadano que no comulga con sus métodos. No obstante, en algunas de las reticencias que se han manifestado en España contra el envío de armas al Ejército ucraniano anida la idea de que un agresor ruso merece un trato distinto del que mereció, pongamos por caso, Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. El empeño en mantener el no a la guerra de los tiempos de la guerra de Irak, sin señalar a Putin, es significativo. Los rusos no son responsables de lo que ocurre en Ucrania, pero la actuación de Vladímir Putin debe ser tratada con la misma determinación que mereció la actuación de cualquier invasor. Putin no es heredero de los rusos que defendieron Stalingrado. Es un producto del estalinismo que masacró a millones de rusos y que ha alumbrado un régimen despótico, contrario a la democracia y a la soberanía de los pueblos.