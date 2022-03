Demasiado tiempo ha tardado la Unión Europea en reconocer la realidad de los hechos: el encarecimiento de la energía es insostenible para particulares y empresas y no intervenir en él tiene el elevadísimo coste de lastrar la recuperación económica multiplicando la inflación. Ha hecho falta que estallara la guerra de Ucrania para que la Comisión se acercara a los reiterados argumentos de socios como Francia y España para abrir la puerta a cambios sustanciales, algunos temporales, otros definitivos, para desacoplar el precio del gas del de la electricidad y evitar así lo que algunos expertos llaman encarecimiento oportunista.

Poco realista la posibilidad de que los estados subvencionen una parte del coste del servicio y prácticamente agotada la vía de la reducción de impuestos, llevada a la práctica en España y otros países, caben varias fórmulas para suavizar la alocada escalada de precios. La primera, hasta ahora desechada por Bruselas, es establecer un sistema de tarifas que tenga en cuenta los costes reales de cómo se genera la electricidad: es absurdo que el precio de la producción de electricidad por otras vías –nuclear, hidroeléctrica, eólica y, en el general, las energías renovables– sea arrastrado al alza por el precio del gas. La otra, más compleja, pero ineludible, es diversificar el aprovisionamiento para no depender del gas ruso, que incluso en condiciones normales tiene un comportamiento especulativo con un índice de reservas almacenadas por debajo del 20% de su capacidad real. A medio plazo, aún hay más cartas a jugar, especialmente el aumento de la coordinación en las compras de gas entre los socios de la UE y la aceleración del cambio del modelo energético.

Lo que ha quedado confirmado con la tragedia de Ucrania es que la dependencia excesiva de Rusia condena a corto plazo a la UE a parchear la situación mediante el recurso al gas licuado, cuya importación y regasificación es inevitablemente más cara que la compra a través de gaseoductos, y a no demasiado largo plazo, obliga a interconectar toda la red de suministro. La decisión alemana de confiar sus necesidades gasistas al contrato con Gazprom, como si Rusia fuera un socio fiable en términos políticos, fue un error mayúsculo que debe corregirse ahora a la mayor brevedad. La cuantía de la inversión hecha por Rusia en gasoductos no ha impedido a Vladímir Putin desencadenar una crisis internacional, y no hay señal alguna de que en lo inmediato remita la crisis, sino más bien todo lo contrario.

Es urgente rectificar y explorar todas las vías para mejorar la situación. Porque lo que es seguro es que sea cual sea la solución que finalmente adopte la UE, es necesario intervenir en los mecanismos del mercado. Una parte del encarecimiento del suministro es inevitable, fruto de la búsqueda de proveedores alternativos, más alejados que los yacimientos rusos y que requieren una logística más compleja y costosa. Otra parte puede ser paliada modificando el sistema de fijación de precios sí o sí, para aliviar el coste de la crisis en curso en el sector de la energía que descansa sobre los hombros de los consumidores y las cuentas de resultados de las empresas. Las compañías responsables del suministro deberán asumir que al explorar la UE «todas las opciones posibles», en palabras de la comisaria Kadri Simson, incluido el establecimiento de límites temporales a los precios de la luz, es posible que acaben compartiendo, con los consumidores privados o industriales, los costes de la actual situación. Nadie sale indemne de una guerra.