El lector de 'El cerebro y las enfermedades del alma' (Espasa), de Juan Lerma y José Luis Rozas, concluirá su lectura con la desasosegante impresión de que los autores han jugado a los dados con Dios y le han ganado la partida. También a Einstein, quien, al fin y al cabo, ante la dificultad de explicarlo todo a propósito del origen del universo, dejó un resquicio al creacionismo divino.

Aquí, sin embargo, no queda una rendija.

Los autores proponen una lectura comprensiva del cerebro desde la interpretación científica. La mente, aprehendida en el órgano cerebral, vendría a ser un sinónimo del alma, pero, al ser invisible, etérea, no causada por elemento material, neurona o impresión alguna, no puede ser detectada por la óptica de sus microscopios, con lo cual no existiría, salvo que el alma no fuese sino el propio cerebro.

¿Lo es? Si por alma, en lugar de un hálito de aliento divino, de moneda de cambio con la eternidad, entendiésemos aquella facultad capaz de concedernos el reconocimiento individual de nuestro ser el mundo, nuestra conciencia y consciencia, identidad personal y capacidad analítica para procesar impresiones y recuerdos con un pensamiento expositivo y crítico, entonces el cerebro, la mente humana, sería, en efecto, el alma del hombre.

Sobre ese cimiento, basado a su vez en innumerables teorías y descubrimientos de la medicina, la biología, la neurociencia y toda clase de ciencias auxiliares del cuerpo y su salud van tejiendo Rozas y Lerma su teoría mecanicista. El cerebro, a esta luz, no sería más que otro órgano del cuerpo humano, sumamente complejo, sí, pero igualmente sujeto a causas y efectos. Sus huesos, tejidos y, sobre todo, sus neuronas y conexiones neuronales en relación con los centros y sistemas nerviosos contendrían un fabuloso mecanismo de raciocinio y memoria en cuyos resultados, por imaginativos o fantasiosos que pudieran parecernos, latirá una lógica derivada de los efectos químicos y físicos desencadenados por impulsos y reacciones.

Según esta teoría, hoy por hoy sería imposible, pero, con el tiempo, el mapa de nuestros sentimientos, consciencia o alma se podría resumir (y alterar) desde fórmulas científicas. ¿Como los robots o como antecesores de los robots? Un ensayo, en cualquier caso, apasionante…