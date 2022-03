La decisión de la Comisión Europea de vetar los canales rusos Sputnik y Russia Today, así como la propuesta que debate el Parlamento Europeo y defiende el alto representante de Exteriores de la UE, Josep Borrell, de arbitrar medidas drásticas que blinden el espacio informativo europeo frente a la campaña de desinformación emprendida por el Kremlin, han puesto de manifiesto la importancia que adquiere la propaganda en la guerra de Ucrania. También han suscitado dudas sobre si la censura de estos medios rusos, por comprometidos que estén con los planes militares de Vladímir Putin, constituye la mejor defensa para una Europa que se opone precisamente a la invasión de Ucrania en nombre de la libertad. Sin embargo, el uso deliberado de la mentira y la desinformación por parte de Moscú y el impacto que esta estrategia tiene sobre la población rusa y la opinión pública mundial, en un mundo interconectado como el actual, han obligado la UE a adoptar medidas extraordinarias, necesarias en el contexto bélico actual.

Como todas las guerras llevadas a cabo por Putin, la de Ucrania está basada en la mentira y en la desinformación. «El arte de la guerra se basa en el engaño», escribió el maestro Sun-Tzu, hace más de 2.500 años. No sabemos si Putin es un seguidor del célebre estratega chino, pero el descaro con el que mintió antes de la invasión de Ucrania (desenmascarado solo por los satélites norteamericanos) indica que la mentira descarnada constituye un ingrediente deliberado de su concepción de la política. Todas las guerras han incorporado la propaganda a su arsenal militar, pero las actuales, las que llamamos guerras híbridas, han hecho del espacio informativo y cibernético un campo de batalla cada vez más determinante. «Lo que distingue la guerra convencional de la híbrida es la simultaneidad de batallas que se libran por tierra, mar, aire y en el espacio informativo», declaró el general Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, en 2019.

Rusia cuenta con una larga tradición de desinformación que se remonta a antes del periodo revolucionario y que alcanzó su cénit en el despliegue del relato estalinista que buscaba legitimar el exterminio de una parte de la población rusa. En el caso de la guerra de Ucrania, este relato alternativo ha estado plagado de informaciones falsas, vídeos de falsa bandera y burdas tergiversaciones históricas destinadas a justificar la invasión. Entre ellos, el supuesto genocidio de la población rusófona del Donbás, el carácter supuestamente fascista de una «Junta» que gobernaría Ucrania, y las 'fake news' sobre el riesgo militar e incluso nuclear que supone para Moscú el presidente Volodímir Zelenski. Todo ello acompañado con una férrea censura interior, con la intención de movilizar el nacionalismo ruso, dividir a Europa y proporcionar argumentos a los aliados potenciales dividir a Europa.

La alarma de la UE se basa en antecedentes de todos conocidos. La injerencia de Rusia en la campaña electoral que dio la victoria a Donald Trump, su intervención a favor de los partidarios del 'brexit' y el intento de atraerse la extrema derecha europea, grupos de extrema izquierda, o movimientos secesionistas. La grosera campaña de manipulación informativa que ha acompañado la invasión de Ucrania constituye un paso más en esta tradición que ya condujo la Comisión Europea, en 2018, a presentar un plan para proteger las elecciones europeas de aquel año. Con la guerra de Ucrania, la UE ha ido más lejos, no como una forma de condicionar el relato que deben formarse libremente los ciudadanos de la Unión, ni de coartar su libertad de expresión –y esa sería la línea roja a no traspasar–, sino como la búsqueda de instrumentos para no quedar pasivamente expuestos a una burda manipulación por parte de una potencia extranjera abiertamente hostil.