Se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad, pero antes de llegar a eso, ha habido muchas mentiras y muchos intereses que a la mayor parte de la ciudadanía se nos escapa.

A los que tenemos unos años nos parecía imposible que en estos tiempos padeciéramos una pandemia, un remedo de peste medieval. Bueno pues la hemos tenido. Nunca pensamos que pudiéramos ser testigos de escenas bélicas como las de las otras dos guerras mundiales del siglo XX. Pues bien, las tenemos aquí mismo, en nuestra casa europea, en color, en tiempo real. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hay detrás? ¿Es solo una psicopatología de un dirigente político o es una ideología totalitaria la que ha impregnado a la clase dirigente de Rusia? No podemos dar razones simplistas y el problema es que hay un montón de cuestiones, ninguna razón, que no nos dicen. Se nos está vendiendo a Putin como un mero sátrapa. Seguro que lo será. Los humanos solemos perder el sentido de la realidad cuando se está en el poder, aunque sea diminuto ¿se acuerdan de algunos dirigentes nacionales, del 'sorpasso' o de superar electoralmente al PP?

Pero convendría repasar la desinformación. Para empezar, se dice que esta vez los americanos han acertado en sus informaciones. Esta vez eran buenas. ¿Alguien cree que los Estados Unidos no sabían que en Irak no había armas de destrucción masiva y que lo que buscaban era una excusa para invadirlo? ¿Había detrás solo petróleo o más cosas?

Acciones unilaterales

Ucrania. Como el que no quiere la cosa Merkel suelta en un momento determinado que Ucrania ingresará en la OTAN. Alemania, debemos recordarlo, ya tuvo acciones unilaterales al margen de la Unión Europea que han generado problemas graves al conjunto de la Unión. Alemania (y el Vaticano curiosamente) fueron los primeros en reconocer la independencia de Croacia, sin esperar una decisión colectiva de la Unión. Eso fue el detonante de la guerra siempre latente en los Balcanes. ¿Por qué lo hizo? La OTAN bombardea Belgrado nos acordamos. El nacionalismo serbio ya lo hemos visto en su reciente versión patriotera con el incidente de Djokovic. Si por este asunto adoptan semejante actitud ultranacionalista que se puede esperar de temas serios como la integridad territorial. Pero llega y aprobamos la independencia de Kosovo, que es algo así como si hubiera habido una emigración de 300.000 franceses a Zaragoza y estos declaran independiente a Zaragoza de España.

En el caso de Kosovo con el añadido de una colección de dirigentes ligados a la corrupción institucionalizada ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿Qué intereses tienen los EEUU y algunos países europeos para calentar emocional y sentimentalmente a sus países y a sus pueblos? De nuevo, otra vez los campeones de los valores democráticos invaden Libia, acaban con Gadafi y destruyen el país y sus estructuras políticas. EEUU se va y dejan a Europa frente a un Estado fallido, sufrimiento para la población local y un montón de problemas para la UE. Justo castigo a la indolencia europea. Mientras apoyaban a las fuerzas anti-Assad, contribuían a crear un estado islámico financiado por las 'democracias' de Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí. Nos repugnan los dictadores, pero con dinero se compra lo que sea necesario y se deja el panorama niquelado. Así, el casi esclavista Qatar es un país en condiciones y no como España, según Guardiola o Xavi Hernández. Ánimo futboleros, a por la Copa. Cuando sentimos los atentados del Daesh, consecuencia de crear esa base de operaciones en Siria, dejamos que los rusos la bombardeen y que la limpien más o menos de islamistas.

Geopolítica

En fin, se juega con nuestros sentimientos y con la vida de millones de personas. Necesitamos que nos expliquen los problemas y la verdad de qué hay detrás de esas decisiones de geopolítica. No pidan adhesiones tramposas utilizando las imágenes dramáticas de la Guerra.

Históricamente ha sido Rusia la invadida por Francia con Napoleón y por Alemania con Hitler ¿Qué buscaban? A su vez Rusia ha replicado con sucesivas invasiones, en sus zonas de teórica influencia. Kapuscinski en 'Imperio', su magnífico retrato de la URSS, ya nos describía el fuerte sentimiento nacionalista ruso, pero creo que eso no lo explica todo. No sé cuáles son sus razones, y una dictadura como la rusa no las va a explicar, pero de las democracias occidentales esperamos otras cosas. Aspiramos a unos sistemas democráticos donde impere la transparencia y se debería informar, digo informar, con seriedad y rigor y no despachar el asunto con que Putin es un loco, un dictador o lo que sea. Pero lo más importante: aprendamos la lección y adoptemos las medidas que sean necesarias, entre otras que la UE se dote de los medios necesarios para defenderse por sí misma, para ser más Europa.