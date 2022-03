En una coyuntura especialmente macarrónica, la invasión execrable a una nación soberana nos ha dejado estupefactos. En este marco, articulistas y especialistas, pero también «mesa barbas», propias y ajenas, y autodenominados expertos optan por distintas vías para proyectar o manchar el blanco de los medios. Los hay que intentan poner calificativos a lo abyecto de la invasión para permitir exorcizar el torbellino emocional que experimentamos. Otros muestran su perplejidad e inquietud e intentan contextualizar, permitiendo cuestionarse su propia opinión.

Ambos, probablemente, son conscientes de la poca validez que supone la metáfora ante el horror, pero intentan aportar lo poco que pueden, lo cual es de agradecer.

Carencias

Pero al igual que siempre ha habido medios más empeñados en desinformar que en informar, también se advierte de analistas que tiran de imaginación para esconder sus carencias y en vez de callar, las proclaman altavoz en mano. Su uso abusivo del lenguaje denota artificio; enredo, para ocultar o tergiversar algo. Cuando uno intenta acercarse a la verdad, no suele necesitar la reiteración verbal. Ocurre así que la reflexión ordenada, premisas y conclusión, ese barco sobre la mar y el caballo en la montaña de Lorca, no siempre encuentran su sentido en las palabras de inundan los medios. Y no me refiero a Sálvame de «pepinux» o programas de «telecínica» si no a todos aquellos que esgrimen razones axiomáticas y siembran la palabra geopolítica en cada párrafo como si por su abundante uso se justificara lo escrito. Las palabras deben abonarse en campo fértil para que encuentren su fruto, de lo contrario el citado caballo acaba ahogado en la mar y el barco pasto de gusanos en la montaña.

Puede ocurrir que esos pretendidos expertos realicen comparaciones históricas poco acertadas bajo el amparo de Wikipedia

Jactarse de saber de todo equivale a desconocer no ya la propia finitud, sino la necesidad de que todo conocimiento parte del otro. Así, las tres patas de todo texto, coherencia, cohesión y adecuación, pierden su necesario equilibrio ante el peso de la inmediatez y la necesidad de promulgarse. Que estamos en un momento crucial en la historia es algo que, en efecto, ni puede ni debe negarse o ignorarse, pero antes de escribir o pronunciarse en lo público habría que preguntarse por el motivo que nos mueve a ello. Porque si no, puede ocurrir que esos pretendidos expertos realicen comparaciones históricas poco acertadas bajo el amparo de Wikipedia y su intento por hacer del 'copy-paste' un arte olvidan las razones que posibilitan toda comparación histórica, esto es, su rigor y funcionalidad. Pero ya se sabe, aunque la historia no sirve para justificar, la memoria es frágil y la ignorancia osada. Comparar a Putin con Hitler no solo no ayuda a una mayor comprensión de la situación, sino que la empobrece. Putin es un autócrata, un megalómano endiosado en su sombra cuya invasión es injustificable bajo cualquier punto de vista, pero no es Hitler.

De igual manera, la realidad histórica de cierta España es la que, por desgracia, permite que se tilde a Putin de comunista y se arroje al contrincante como si de lanzar ganchos se tratara porque en el ring la realidad semántica se inventa. Al igual que instrumentalizamos la historia, vaciamos las palabras de significado para adecuarlas a nuestra parvedad. Su uso y abuso solo se entiende desde una España transformada en un cuadrilátero en el que todo vale con tal de levantar los suficiente la voz para callar al contrario, aun a riesgo de banalizar la muerte y el drama humano.