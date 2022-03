El Consejo de Ministros aprobó el día uno de marzo el Real Decreto que regula el currículum que ha de ser aplicado a partir del año escolar 2022-2023 en los cursos impares de la Educación Primaria (en el resto de cursos comenzará a aplicarse al año siguiente). Si se analizan los artículos que han sido publicados en la mayoría de los diarios sobre dicho Real Decreto se comprueba que a lo que han dedicado más atención es a la introducción de la perspectiva de género en todas las materias curriculares, a haber dejado como optativa la asignatura de religión y sin peso alguno en la evaluación, o a la desaparición de las calificaciones numéricas. Dado que considero que esos detalles son los menos sustantivos, no les dedique atención alguna.

Promoción automática

El aspecto que ha suscitado más discusión es el hecho de permitir la promoción automática de curso y de ciclo aún no habiendo conseguido el alumno las competencias básicas (se permitirá la repetición una sola vez y con carácter excepcional). En este importante tema deben tenerse las ideas bien claras antes de criticarlo. No existe ni una sola investigación con el suficiente grado de fiabilidad que haya demostrado que la repetición de curso beneficia a los alumnos rezagados ni al profesorado. Pero también es cierto que la promoción automática puede ser tan perjudicial como la repetición si no se ponen en práctica medidas eficaces para recuperar a ese tipo de alumnos. Ambos resultados procedentes de la investigación los contempla implícitamente el decreto cuando analiza la compleja problemática de la atención a las diferencias individuales del alumnado (necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, retraso escolar por incorporación tardía del alumnado y dificultades de adaptación por altas capacidades). Esta preocupación es, desde mi punto de vista, lo más positivo de la norma y al mismo tiempo lo más cínico.

Colegios ordinarios

Tal y como exige la ley de educación que sirve de marco normativo a este decreto (Lomloe), se parte del supuesto de que todo ese alumnado estará escolarizado en los colegios ordinarios, lo cual justifica que en el mismo se dediquen bastantes artículos a regular las estrategias diagnósticas, las adaptaciones de contenido, la metodología didáctica, los criterios de evaluación, los requisitos para su promoción de curso y, sobre todo, las medidas de recuperación y de apoyo psicopedagógico de dichos alumnos y alumnas. A través de la lectura de ese articulado se comprueba que su contenido es altamente positivo.

No existe ni una sola investigación con el suficiente grado de fiabilidad que haya demostrado que la repetición de curso beneficia a los alumnos rezagados

Sin embargo, me parece un cinismo atroz exigir todas las adaptaciones que acabo de citar sabiendo que resulta imposible ponerlas en práctica si, de forma paralela, no se aumentan las plantillas docentes, no se rebaja el tiempo semanal dedicado a la docencia y, muy especialmente, si no se dota a todo los colegios de un equipo de orientación integrado como mínimo por un psicopedagogo, un logopeda, un fisioterapeuta, un trabajador social y varios maestros especializados en pedagogía terapéutica. Como es sabido, esos equipos de orientación existen en los institutos de enseñanza secundaria (por supuesto, no tan bien dotados como acabo de mencionar), pero no en los colegios de enseñanza primaria.

La misma crítica cabe hacer a otro aspecto muy positivo que introduce esta norma: el nuevo expediente personal del alumno (actas de evaluación, expediente académico e historial académico) y, sobre todo, lo que en el decreto se denomina «perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica». Toda esta documentación puede ser altamente beneficiosa si el profesorado, junto con el departamento de orientación, dispone de la suficiente formación, de los recursos administrativos adecuados y del tiempo necesario para su elaboración y seguimiento. Dado que estos requisitos no existen en ningún colegio de enseñanza primaria (ni tampoco en esta norma se contempla que los haya), lo lógico es suponer que se convierta en una mera tarea burocrática sin ningún valor pedagógico. Es decir, lo previsible es que se repita lo que ya ocurrió cuando hace más de cuarenta años se enfatizó el uso de las programaciones didácticas: ante la falta de tiempo, el profesorado se limitaba a cumplir burocráticamente el expediente copiando las programaciones que las editoriales ofrecían.

Materia sin sentido

Antes de terminar, dedicaré un breve comentario a la imposición en los dos últimos cursos de la enseñanza primaria de la asignatura «Educación en Valores Cívicos y Éticos». Entiendo que carece de sentido esta materia, ya que tanto sus objetivos como sus contenidos deberían ser integrados, de forma transversal, en todas las áreas curriculares desde el primero hasta el último curso. En cambio, podría ser muy conveniente la creación en la educación secundaria de una asignatura troncal con un doble contenido: el estudio de la Constitución y la Historia de las Religiones.