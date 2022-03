La Conferencia de Presidentes celebrada este fin de semana en La Palma finalizó con una declaración de cuatro puntos que supone el primer pacto político transversal en la política española desde hace mucho tiempo. Un acuerdo en el que fue clave el talante expresado por el presidente de la Xunta de Galicia y presidente in pectore del PP, Alberto Núñez Feijóo –«vamos a ayudar a arrimar el hombro»–, en claro contraste con la solitaria y estéril búsqueda de conflicto por parte de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De la desleal e irresponsable actitud de b de intentar torpedear la tramitación de los fondos europeos en Madrid y en Bruselas, al compromiso de impulsar de forma coordinada su ejecución, uno de los cuatro acuerdos genéricos alcanzados junto a los de apoyar las propuestas del presidente del Gobierno para reformar el mercado energético europeo, de colaborar en la acogida de refugiados ucranianos y de dar respuesta a la complicada situación económica a la que nos está arrastrando el conflicto, incluyendo la rebaja de determinados impuestos.

Es este tipo de pactos que España necesita y merece. Y no solo frente a la emergencia planteada tras el estallido de una guerra a las puertas de la UE. Hay otras urgencias, problemas enquistados y reformas inaplazables en las que es necesario que el principal partido de la oposición abandone una actitud de bloqueo para, también, «arrimar el hombro». No son pocas. La renovación del Consejo General del Poder Judicial; la reforma fiscal; la búsqueda de fórmulas de equilibro territorial entre geografías vaciadas, comunidades infrafinanciadas y beneficiarias del dumping fiscal; el consenso en material de política exterior; las reformas necesarias en la institución de la Corona; la oferta de propuestas en positivo, no solo el reconocimiento de la vía muerta del procés, para el conflicto en Cataluña; la reforma de las pensiones, cuando los compromisos alcanzados lleguen al difícil momento de hacerlos realidad; las ingentes exigencias de modificación del modelo productivo para hacer realidad la transición energética... En todos y cada uno de estos retos hay oportunidades para alimentar descontentos (y sin duda Vox lo hará) y motivos para actuar como un partido de Gobierno e ir en busca de soluciones.

Es el momento de que Núñez Feijóo demuestre que las salidas de tono de Isabel Díaz Ayuso en busca del aplauso del electorado y el entorno mediático que comparte con Vox son una nota discordante. Y de mostrar, también a sus atónitos socios europeos, que el acuerdo de Gobierno con la extrema derecha en Castilla y León es una excepción y que, una vez asentado al frente de la maquinaria del principal partido de la oposición, su voluntad será la de explorar cualquier alternativa que la aritmética parlamentaria permita.

Por su parte, los socialistas pueden dejarse llevar por la tentación de pensar que un PP atado en cada uno de sus movimientos y perspectivas de futuro a Vox garantiza la movilización del electorado de izquierdas. Ni siquiera está claro, en términos de rendimiento electoral, que Pedro Sánchez tenga más incentivos para dejar que Núñez Feijóo acabase en brazos de Santiago Abascal que en buscar espacios reales de entendimiento. Pero incluso si fuese así –y la encuestas no parece que lo corroboren–, tal cálculo electoralista sería profundamente irresponsable. Así pues, no solo el inminente presidente del Partido Popular tiene deberes que cumplir y responsabilidades que ejercer.