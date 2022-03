Dice ufano Bolaños que el Gobierno tomará medidas para frenar la escalada de precios de los carburantes, de la electricidad y del gas. Lo anuncia y no concreta ni el cómo, ni para quién, ni qué efectos tendrá. Dice el día, eso sí. Que no será ni mañana, ni pasado, ni quizá al otro. Dice que el día 29 de marzo. Sí, en 12 días. Otros países han sido más precisos a la hora de acotar la subida de precios y ya están aplicándolo. Bolaños prefiere anunciar que habrá un anuncio de bajada de la gasolina, la luz y el gas. ¿Y tenemos que aplaudir?

Explica Bolaños que pueden hacerlo por cuenta propia pero que quieren consensuarlo con Europa. Lo que no ha hecho ni Francia ni Polonia, por poner dos ejemplos. Estos han aplicado medidas que corten la sangría económica de los sectores estratégicos y ya si eso que Europa venga después.

Precisamente no es que el presidente español sea doctorado en cumplir con lo prometido

No se entiende el por qué esperar a final de mes. El propio presidente Sánchez tampoco lo aclaró en la entrevista con Ferreras. ¿Cumplirá su promesa de bajar impuestos? Precisamente no es que el presidente español sea doctorado en cumplir con lo prometido. Aunque en este caso poca salida queda. Ya no es la oposición, la crisis territorial o los compromisos con Europa quienes asfixian al Gobierno. En este caso es la calle: de toda condición y pelaje hay ciudadanos al borde de una situación insostenible.

Leo un titular: Hacienda recauda 3.500 millones más al año de IVA por la inflación. ¿Será por eso el retraso en tomar medidas? La otra realidad, la de la calle, es que el precio de los carburantes y de la energía ya causa paros en el 40% de la siderurgia. Por ejemplo. Si queremos preservar la recuperación de la pandemia, gracias al maná de los fondos europeos que están llegando, se debe adoptar medidas inmediatas que piensen más en el bolsillo ciudadano y empresarial que en la recaudación del Estado. No se puede ni debe esperar al día 29. Debe ser inmediato.