Adelgazar. Olvídense de gimnasios y dietas neolíticas, díganle al nutricionista que se pire al Aconcagua, usted si quiere perder kilos tiene que lanzarse en brazos del neorruralismo. Resulta una paradoja en mitad del paraíso del torrezno y resto de derivados de la matacía, los dulces típicos y el chuletón gordo.

Mi teoría ejecuta directamente la ausencia de esos tenderetes del infierno llenos de bollería industrial y todo tipo de ponzoña para merendar, cenar y recenar que crecen en cada esquina urbanita. El invento no ha llegado a las diminutas localidades vaciadas, sí los alimentos de cercanía y calidad, el campo para correr y las ausencias de estreses de la muerte. Por no haber no hay ni estas tiendas ni otras. Cada vez menos.

Lo que sí ha llegado a estos lares es el subidón de la gasolina y la luz. Y quizá no se han dado cuenta, pero aquí no es posible coger el autobús o el metro para ir al trabajo o caminar para rebajar el donut. El coche se coge para todo. Que el precio del producto de esa golosa estantería ha llegado allí en avión, barco o tráiler sin sumar los euros extras de otro intermediario que lo suba por la carreteruca regional. Ese poquito de más de gasto hace del mundo rural un puntito más caro. Y a eso añadan la falta de gente, es decir, de clientela, que hace que muchos negocios sean inviables o se reduzcan a tiempos de turismo.

Últimamente se habla del cierre de las oficinas bancarias rurales. La administración ha venido al rescate y para no perder el cajero comarcal se plantea la alternativa de Correos, seguramente una de las últimas empresas públicas que quedan en pie con una estructura visible en la ruralidad. El cartero no es un vecino fijo, pero aún se le ve pasar pese a que la carta llegue menos.

La privatización de las empresas públicas la inició en los años 90 el Partido Popular y nadie desde entonces ha puesto freno. Ahora que el descontrol de la luz y la gasofa nos tiene desquiciados hay que pensar que, durante décadas, estos sectores estaban controlados por el Estado. Cualquier monopolio es sospechoso, también el estatal, pero mantener una estructura como alternativa fuerte, pese a ser deficitaria, para evitar abandono o desmanes comerciales en los precios, no parece una idea descabellada por el bienestar común.

La demoniaca intervención evitaría el cachondeo energético y, en el campo, engordaría servicios básicos que se pierden sin remedio por imposición de la plusvalía. Pensar más en las personas y menos en el beneficio. Cosas humanas. Cosas del Gobierno.