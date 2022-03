¿Cómo tras 40 años de dictadura con sus terribles secuelas de muerte, represión y exilio, haya tantos compatriotas votando a un partido que en el Parlamento señala que el gobierno de coalición es el peor en los últimos 80 años? Hay muchas razones. El desencanto político por la crisis de 2008 y la pandemia; el procés, que propició la reacción de un nacionalismo excluyente… Pero, también el papel de la escuela, de los medios y de la política han contribuido a este crecimiento.

El profesor de instituto de Historia en Andalucía, Juan Naranjo, publicó en el diario Sur de Málaga de 4 de diciembre de 2018 el artículo Los Cachorros de la Reconquista. Muestra su desolación por los resultados en las elecciones autonómicas de Andalucía del 2 de diciembre de 2018, en las que Vox alcanzó casi 400.000 votos. Decía: Soy un gran aficionado a Twitter y a YouTube; Instagram no me gusta, pero hace unos años un grupo de alumnos me animó a que me inscribiera en esa red social... Con miedo a lo que pudiera encontrarme, entré a la cuenta de Instagram de Vox e hice clic en la pestaña donde puedes ver qué amigos comunes compartes con esa página. Nueve de mis chicos seguían esa página, perfectamente normales, de familias de clase trabajadora. Para siete de ellos esta era la primera vez en la que podían votar y, si se animaron a hacerlo, me temo que su voto fue para un partido que quiere destruir la democracia en la que ellos se han criado. Me siento parte responsable de esto: en los nueve meses que pasaron conmigo no fui capaz de transmitirles la importancia de los valores democráticos y los derechos humanos.

Y está claro que tampoco les expliqué bien los horrores de los fascismos europeos: si se los hubiera explicado bien no habrían votado a un partido fascista. Este lamento debería servir de reflexión a toda la comunidad educativa, ya que entre la juventud hay mucho votante de Vox. Quizá sea, porque hoy las redes sociales son el punto de referencia de la juventud y no las clases de un profesor de instituto. Vox las utiliza muy bien. Hay un interesante artículo de Joan M. Oleaque, de la Universidad de Valencia, El discurso en positivo de Vox: los medios difundidos en Twitter por la extrema derecha, donde explica que Vox utiliza la red social Twitter de manera combativa frente a informaciones contrarias, pero también tuitea mensajes de medios que considera correctos y positivos. Con esta difusión, expande algunas de sus posturas más agresivas y radicales, y se aleja de una comunicación constructiva que exige en cambio a los periodistas.

Y a este crecimiento de Vox han contribuido los medios, tanto digitales como tradicionales. Lo explican Ana Mancera Rueda y Paz Villar-Hernández, profesoras de la Universidad de Valencia, en su artículo Análisis de las estrategias de encuadre discursivo en la cobertura electoral sobre Vox en los titulares de la prensa española. Según varios estudios la presencia de Vox en la prensa española tras el mitin del 7 de octubre de 2018, en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, fue injustificada si nos atenemos a su representatividad electoral en ese momento; solo era comparable con las grandes formaciones políticas.

Analizan 413 titulares de ocho diarios españoles, durante la cobertura electoral sobre Vox, en el transcurso de los comicios generales de abril de 2019. Los medios son: ABC, El Confidencial, El Español, Ok Diario, El Mundo, El País, La Vanguardia y El Diario. Los que ofrecieron una mayor cobertura electoral fueron OK Diario y El Español, dos medios digitales. Las referencias a Vox fueron constantes en medios con diferentes sensibilidades políticas –bien a la izquierda o a la derecha del espectro político–, mayoritariamente a la hora de informar sobre temas vinculados con los propios comicios electorales; es decir que, pese a su escasa representación política, logró una considerable visibilidad en los diarios en todo el período analizado.

Además, en otros medios, en importantes periódicos, cadenas de radio y de televisión, Vox ha recibido y sigue recibiendo una excesiva atención mediática. Las entrevistas empalagosas y zalameras a Abascal por parte de Ana Rosa Quintana, Susana Griso o Carlos Herrera pueden servir de ejemplo.

Por último, la política tiene mucho que ver con el crecimiento de Vox. El PP y Cs para gobernar no han tenido problema en pactar con Vox y así lo han blanqueado. En ayuntamientos como el de Zaragoza y Madrid; comunidades autónomas como Andalucía y Madrid. Y ahora entra directamente en el gobierno de Castilla y León. No obstante, me tomo la licencia de recomendarles a los Azcón, Martínez-Almeida, Moreno Bonilla, Fernández Mañueco, Isabel Díaz Ayuso y Núñez Feijóo algunos libros: de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt Cómo mueren las democracias; de David Runciman Cómo terminan las democracias; de Yascha Mounk El pueblo contra la democracia. Por qué nuestra libertad está en peligro; de Thimoty Snyder Sobre la tiranía: veinte lecciones que aprender del siglo XX; y de Juan J. Linz, el libro ya clásico, La quiebra de las democracias. Intuyo que Núñez Feijóo y Fernández Mañueco no los han leído.

En un aviso a navegantes despistados y ofuscados. La democracia es frágil y contingente. Cuesta mucho alcanzarla y muy poco perderla. Los españoles conocedores de nuestra historia, tenemos lamentables pruebas. En nuestro voto está salvaguardarla.