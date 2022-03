Quizá, sería más correcto decir que Javier Lambán e Isabel Díaz Ayuso son los presidentes autonómicos de toda España que peor tratan a los profesores. Comprenderán que semejante titular no cabe en una columna. Sin embargo, el contenido es completamente cierto, salvo porque Lambán y Ayuso no están empatados. Lambán trata peor a los profesores que la neoliberal Ayuso. Sé que resulta difícil de creer, pero los datos son inapelables. Hace unas semanas CCOO Enseñanza presentó en Zaragoza un informe que mostraba que los profesores aragoneses son los que menos cobran de toda España. Además, son los que más horas lectivas tienen de todo el país. Un par de semanas después UGT presentaba otro informe en Madrid, que volvía a decir que los profesores de Aragón son los peor pagados de la piel de toro. Todo esto se ve perfectamente con un ejemplo concreto. Jorge es maestro del Colegio Bécquer de Novallas (Aragón) y da sus clases a exactamente a 1,8 km de distancia (3 minutos en coche) de Gorka, que es también maestro, pero en el Colegio Galilea de Monteagudo (Navarra). Gorka cobra unos 2.400 euros más al año que Jorge. Los dos tienen la misma jornada laboral de 37,5 horas a la semana, pero Jorge tiene 25 horas lectivas, mientras que Gorka tiene 23. Así dispone de más tiempo para atención individualizada de los alumnos, atención a padres, coordinación con otros compañeros etc. ¿Dónde preferirían ustedes que estudiaran sus hijos? Yo lo tengo claro, las condiciones en las que Gorka va a hacer su trabajo son mucho mejores y por tanto es de esperar que los resultados también lo sean. Este ejemplo es el más impactante por la cercanía de los centros, pero no el peor. Veamos qué pasa en Secundaria. Un profesor de instituto vasco cobra casi 6.000 euros más por año que uno de Aragón. El caso de Ceuta y Melilla es especial, pero la diferencia salarial también lo es, pasa de los 8.000 € al año. En cuanto a las horas lectivas llama la atención que Aragón, gobernado por el PSOE, no siga las recomendaciones de la Ley de Educación, hecha por el PSOE. La LOMLOE recomienda que los docentes de Secundaria impartan 18 hora lectivas, en Aragón imparten 20 horas. Aquí el señor Lambán empata con el Madrid de Ayuso y con la Murcia de Vox. Cosas veredes, Aragón, quinta comunidad más rica de España y gobernada por la izquierda, trata peor a sus profesores que Ayuso y Vox.