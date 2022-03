Llega una vez más la primavera y los mortales se empeñan en celebrar el Día de la Poesía pero, en medio de la guerra, hacerlo da una sensación parecida al pudor. Cómo hablar de versos y flores mientras la gente está muriendo. En 1951 Theodor Adorno dijo que escribir un poema después de Auschwitz era un acto de barbarie. Es una frase cargada de dignidad y, a la vez, es una de las solemnidades más vacías que se han dicho nunca. Después de Auschwitz quizá la poesía pudiera ser incluso una heroicidad, pero ni siquiera eso le importa a ella. Ni a la primavera. No quieren darle la razón a Theodor ni tampoco quitársela. Ellas vuelven sin dar explicaciones ni pedir permiso. Y se van igual. Nada les importa. Piensan renovar el mundo mientras el mundo exista, y eso es una tremenda crueldad y una esperanza sin fin.

Estoy segura de que la primavera es anarquista, como algunos viejos amigos

Estoy segura de que la primavera es anarquista, como algunos viejos amigos; revolucionaria, alegre y atroz. Quizá no pueda adscribirse a partido alguno ni cuadre con catecismos pero se instala en el corazón del mundo. Era ya profundamente transversal antes de que se inventara el término. Dentro le caben tantos anhelos distintos que demasiadas veces resulta incoherente y, sin embargo, en su conjunto sigue a la perfección un plan divino, es su soldadita fiel, la que más canta en marcha. La poesía y ella celebran juntas muchas cosas y matan como si nada y mueren al final con la gracia del que sabe que siempre volverá. No sé si tienen maldad pero desde luego no tienen clemencia.

«Setenta mil violines interiores me responden en cuanto lo deseo». Oh, Cirlot. Eso es la leche. «Y entristeces de pronto, como un viaje». Oh, Neruda. Sigue siendo la leche. Hasta que llega Rimbaud: «La vida está en otra parte», y eso es terrible. No hay que confundirse con la poesía. Quieres más, y te lo da.