La decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de invadir Ucrania, ha vuelto a traer la guerra al continente europeo, con un balance de destrucción y muerte que los europeos no conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta lo incierto del desenlace y la dificultad de Putin de encontrar una salida honorable de la ratonera en la que ha metido a su ejército, es pronto todavía para hacer balance de un conflicto que interpela a los principales actores de la escena internacional. Sin embargo, las tres primeras semanas de combates permiten anticipar que Rusia saldrá debilitada del mismo y que la Unión Europea habrá fortalecido su unidad y avanzado hacia su constitución como entidad, no solo económica y política.

La imagen de la primera potencia nuclear empantanada a las puertas de las grandes ciudades ucranianas pone de manifiesto que Rusia es un gigante con los pies de barro

La imagen de la primera potencia nuclear empantanada a las puertas de las grandes ciudades ucranianas pone de manifiesto que Rusia es un gigante con los pies de barro. Su incapacidad para barrer al ejército de Ucrania en pocos días, como preveía Putin, envalentonado por su éxito en Crimea y por la decisión de la OTAN de no intervenir en Ucrania y la necesidad de recurrir a mercenarios chechenos y sirios para desalojar a un ejército muy inferior en número y capacidades, constituye una vergüenza mayúscula para los descendientes del Ejército Rojo que llevó la bandera roja hasta Berlín. Es también un reflejo de la ineficiencia que prevalece en un país dominado por la corrupción y las mafias.

La reacción de la Unión Europea ha sorprendido no solo a Putin, sino también a muchos observadores. Condicionada por los procedimientos y las unanimidades, Europa, que suele tener dificultades para hacer frente a lo imprevisto, ha reaccionado de manera muy positiva con unidad y decisión, con sanciones económicas inéditas y con el envío a Ucrania de un armamento que resulta letal para los invasores. Todo ello constituye un cambio significativo para una Unión que fue concebida más para evitar la guerra que para hacerle frente. La UE debe seguir siendo una potencia basada en el poder blando, esto es, en la cooperación internacional, en el diálogo con sus vecinos y en una política basada en derechos y libertades. Sin embargo, en el nuevo y complejo mundo multipolar que está en construcción, no podrá ser respetada si no cuenta también con capacidad para hacer frente a amenazas propias de poderes autocráticos y líderes iluminados. En ese sentido, la guerra de Ucrania habrá servido para ejecutar un giro positivo hacia el realismo, del que puede y debe salir una Unión Europea más unida y más fuerte.