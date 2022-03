Recordarán el llamado 'caso Bretón'. Aquel despiadado doble crimen cometido por José Bretón, padre de dos niños, de seis y dos años, Ruth y José, a los que abrasó en una hoguera como venganza contra su mujer, que le había abandonado. Para cubrirse, Bretón denunció fingidamente una falsa desaparición de sus hijos. Durante diez meses consiguió mantener su versión, pues los cuerpos no habían sido localizados. Le 'ayudó', y mucho, el grave error de la perito forense, Josefina Lamas. Su análisis determinó que unos huesos encontrados entre los restos de una hoguera en su finca rural Las Quemadillas (Córdoba) no eran humanos, sino de animales. Los policías de Homicidios, sin embargo, estaban convencidos de que Bretón mentía y de que había asesinado a sus hijos. Levantaron la finca palmo a palmo en busca de sus tumbas, hasta que otro forense, Francisco Etxebarría, corrigió el primer y erróneo diagnóstico, demostrando que los huesos de la hoguera no solo eran humanos, sino restos de Ruth y de José. Los niños habían sido drogados y después abrasados allí por su propio padre.

Un libro en el que el factor técnico y humano de los investigadores policiales tiene mucho peso Este atroz asesinato es uno de los muchos que la periodista e investigadora de sucesos Cruz Morcillo ha estudiado y expuesto en su reciente ensayo 'Departamento de Homicidios' (Libros del K.O.). Lo ha hecho con la misma meticulosidad y habilidad narrativa con que nos tiene acostumbrados en sus crónicas, y prestando una particular atención a la actuación, con sus éxitos y errores, de los policías encargados de solucionar los crímenes violentos más enigmáticos de las últimas décadas en nuestro país. Desde los casos del 'anestesista del Gómez Ulla' (1981), el de 'la enfermera del Gregorio Marañón' (1982) o el 'crimen del rol' (1993) a los más recientes del 'asesino de la baraja' (2003), el mencionado Bretón (2011) o aquel doble asesinato de Sergio Morate (2015). Un libro, 'Departamento de homicidios' (subtitulado 'Una memoria de la España negra') en el que el factor técnico y humano de los investigadores policiales tiene mucho peso. La autora, cuyas fuentes garantizan la calidad de sus informaciones, nos explica cómo trabajan, piensan y sienten los comisarios, inspectores o agentes enfrentados a casos extremos. El factor humano frente a la deshumanización del crimen.