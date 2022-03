Uno de los motivos por los que también me hace ilusión vivir unos cuantos años es el de ver a Vladímir Putin pudriéndose en una cárcel, condenado a perpetuidad por crímenes de lesa humanidad. Él, su Estado Mayor y su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Labrov, otro canalla. Desde hace un mes, esta pandilla de dementes matan ancianos, mujeres, niños, bombardean hospitales, escuelas, teatros, viviendas, causando una mortandad y un dolor infinitos. A tantas crueldades hay que añadir la brutal represión policial y judicial del régimen de Putin contra sus opositores ideológicos. La reciente condena de uno de los principales líderes que luchan contra la dictadura, Alekséi Navalny, ha estremecido a los países libres, que ven con impotencia cómo día a día la cárcel de la tiranía se estrecha más sobre el pueblo ruso, impidiendo cualquier protesta y, por supuesto, el normal desarrollo de un régimen democrático.

A una situación en cierta manera parecida tuvo que enfrentarse Trotsky cuando fue perseguido por quien hoy nos parece un claro antecesor de Putin: Stalin. Trotsky acabaría siendo asesinado en México por un comunista español, Ramón Mercader, a sueldo del Kremlin, pero antes tuvo tiempo de analizar la deriva de Stalin y del proceso de sovietización de Rusia. Según aquel análisis de Trotsky, Stalin solo podría ser descabalgado del poder bien por una revuelta popular, o por un contragolpe de sus colaboradores, esos que ahora llamamos oligarcas, pero que delincuentes y mafiosos disfrazados de generales, diplomáticos o ministros.

¿Será capaz el pueblo ruso de alzarse contra su actual sátrapa? De momento, eso no parece posible. En cuanto los opositores salen a la calle, son detenidos, juzgados y encarcelados por imaginarios delitos. Respecto a una conjura palaciega y derrocamiento de Putin por sus colaboradores, tan solo el espionaje podría tener información al respecto, y naturalmente no nos lo van a contar. Así las cosas, y aunque es seguro que al final la paz triunfará, la bestia del Kremlin, carente de conciencia, puede seguir ejerciendo, de momento, y casi sin límite, su demoníaco poder. Matando, destrozando, escribiendo la más negra página de nuestra historia. Con el peor agravante: todo ese dolor no habrá servido para nada.