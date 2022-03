El alcalde Jorge Azcón defiende que Zaragoza necesita un nuevo estadio de fútbol y estima su coste en 150 millones de euros, si bien no concreta ni ubicación ni forma de financiación. El presidente de Aragón, Javier Lambán, también ha sostenido que Zaragoza debería tener uno de los mejores estadios de Europa. Las dos grandes administraciones y los dos grandes partidos están por tanto de acuerdo en que es necesario construir un nuevo estadio si bien todavía quedan muchos interrogantes por resolver.

En primer lugar está la cuestión de la financiación, es decir, de quién pagaría el nuevo estadio. En el debate parece estar asumido al menos quién no lo tiene que pagar: el único que lo va a usar, la sociedad anónima Real Zaragoza. Nuestros gobernantes están planteando abiertamente que con dinero público se construya una infraestructura millonaria para el único disfrute de una sociedad anónima, la cual por cierto ya disfruta de la actual Romareda de forma totalmente gratuita. ¿Puede el ayuntamiento, a pesar de su enorme deuda, asumir el coste de un estadio? Es obvio que no, incluso aunque colaborase la DGA su coste sería demasiado elevado. Por ello, aunque apenas se dice, todo el mundo entiende que la única manera de financiar el nuevo estadio sería construyendo vivienda libre en los actuales terrenos de la Romareda, una de las zonas más caras de la ciudad.

Esto nos lleva a la segunda cuestión, su ubicación. Actualmente la Romareda tiene una situación privilegiada por su conexión con el tranvía y porque es posible llegar andando desde muchos barrios. Las nuevas ubicaciones que se proponen, o bien están mucho más alejadas de la mayoría de los barrios o bien no tienen conexión con el tranvía o ambas cosas a la vez. No parece pues que tenga mucho sentido llevar el estadio a un lugar donde haya problemas de acceso y se favorezca que miles de personas opten por el coche privado para acudir a los partidos.

Por último, está la cuestión urbanística. Si el estadio se traslada de ubicación eso requerirá una recalificación urbanística, una venta del suelo y unas contrataciones para construir la vivienda. Una serie de operaciones especialmente sensibles a la corrupción y al manejo de sobres y maletines. A estas alturas no nos debería extrañar que más de uno espere lucrarse en el proceso. ¿Hasta que punto, en una operación de tantísimo dinero, no puede haber representantes públicos más preocupados por el interés particular que por el interés general?

Creo que en estos momentos las vecinas y vecinos de Zaragoza tenemos necesidades mucho más prioritarias en las que invertir 150 millones de euros: vivienda pública, servicios públicos, políticas de lucha contra el cambio climático, etc. Zaragoza no necesita un nuevo campo de fútbol pues el actual cumple su función y en todo caso se podrían reformar algunos de sus elementos, como la iluminación o los asientos, pero lejos de las inversiones millonarias de las que se está hablando. Y la hipotética posibilidad de que Zaragoza pudiera ser subsede en un posible Mundial de Fútbol no justificaría ni un 10% del gasto que se está planteando.

Espero que el despilfarro de dinero público que se viene anunciando con un nuevo estadio de fútbol no llegue a concretarse. Y, llegado el caso, que al menos se consulte a la ciudadanía. Si consideran que es necesario gastarse 150 millones en un campo de fútbol, considero que debería convocarse una consulta ciudadana y permitir que la ciudadanía diera su aval a este gasto. Mi voto desde luego sería que no.