De guisantes y patos

Hoy sábado 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y los escritores y los cuentistas estamos de enhorabuena. Estos días acudimos a bibliotecas, colegios y centros cívicos, y contamos cuentos, realizamos encuentros con lectores, animaciones y representaciones diversas, celebrando a lo grande nuestro amor por las historias para todos los públicos. Las caras de los chavales son una bendición, y las de los adultos muchas veces también; al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta que le cuenten cuentos.

Me encanta el mes de abril, mola mil, y empieza de forma inmejorable. Un 2 de abril del año 1805 nació el escritor danés Hans Christian Andersen, famoso por sus numerosos cuentos infantiles, aunque cultivó casi todos los géneros, como la novela, la poesía, el teatro o los libros de viajes. Mi cuento favorito de Andersen es 'La princesa y el guisante'. Siempre me ha maravillado la idea de que una princesa pueda notar un guisante debajo de un buen montón de colchones. Hay que tener la piel muy fina, desde luego. Y se me ocurre pensar que hoy en día también hay muchas personas que tienen la piel muy fina, y se ofenden por cualquier tontería. Y van dando zascas en Twitter o bofetadas en galas televisadas, que ya estamos en primavera, y la sangre se altera.

Otro cuento del bueno de Hans que me gusta mucho es 'El patito feo'. Y me gusta mucho porque lo que cuenta es totalmente cierto. Hará un par de semanas, paseando por el canal, vi una pareja de cisnes blancos, majestuosos, nadando al lado del fruto de su amor: un polluelo de cisne marrón, pequeño y desgarbado. Parecía un pato peludo bastante feo, nadie pensaría que aquello iba a convertirse alguna vez en un animal tan hermoso. De hecho, si no fuera por los cisnes que lo acompañaban, no me hubiera dado cuenta de su verdadera naturaleza. Lo que se aprende leyendo.