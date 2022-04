Y volví a la universidad

La semana pasada volví a la universidad, a aquella primera facultad en la que estudié, la de Ciencias Sociales, aunque entonces no tenía un edificio ni instalaciones tan modernas.

El gran profesor Miranda cometió la inconsciencia consciente de invitarme para que los futuros profesionales del Trabajo Social conocieran a través de mi experiencia una forma de ejercer la profesión, pero con mi falta de competencias pedagógicas no sé si aprenderían algo los mocetes y macetas.

Yo que iba a intentar enseñar algo, salí aprendiendo y les voy a explicar el qué.

La universidad, la nuestra, no Harvard, ni Cambridge, sigue estando al alcance de unos pocos. Poca multiculturalidad se ve por los pasillos, muchos PC de gama alta que cuestan una pasta. No soy una ilusa y sé que si los jóvenes de entornos más vulnerables no llegan a la uni es porque no alcanzan los niveles anteriores, pero si los alcanzaran, ¿podrían acceder a ella? Lamentablemente yo diría que no. Apunten esta palabra: equidad.

Profesorado y contenidos

Algo que me alucinó fue echar un ojo a profesorado y contenidos. ¿Se imaginan a un fontanero enseñando carpintería? ¿Y a un abogado enseñando física cuántica? Supongo que la traumatología la enseñaran los traumatólogos, pero en Ciencias Sociales al parecer todo vale. El Trabajo Social no lo enseñan trabajadores sociales y no es que yo sea corporativista ni nada por el estilo, pero es que creo en aquello de zapatero a tus zapatos, y lo que más me preocupa no es quién enseñe el qué, sino que como consecuencia de eso… ¿Qué profesionales estamos preparando para trabajar con los colectivos más vulnerables?

Miren señorías, ilustrados e ilustrísimos señores de la universidad, para trabajar con los colectivos más vulnerables no todo vale, no vale cualquier cosa, no podemos dejar nuestro Estado de Bienestar, la protección de los más débiles y la construcción de una sociedad más justa en manos del primero que pase por delante, aunque haya escrito muchos artículos y tenga muchos doctorados. Necesitamos buenos profesionales y para crearlos tenemos que apostar por los mejores y especializados enseñantes.

Me di de morros con una institución alejada de la realidad social

Volví a la universidad después de muchos años y me quede agazapada en mi rincón, en este desde el que les escribo, porque me di de morros con una institución alejada de la realidad social, que se adapta a lo que tiene dentro y no a lo que hay fuera. Por ese camino vamos mal, muy mal.

Aquí me tienen, a su disposición para aportar, sus señorías, rectores, decanos de Ciencias Sociales y consejeras. No tengo ningún interés en estar tras un pupitre, pero sí en contar con los mejores profesionales e investigadores y en esta asignatura suspendemos muy deficientemente. Mientras tanto, volveré a darles a los alumnos mi consejo: lean, abran los ojos y creen una permanente inquietud en ustedes por aprender.