Si quieren averiguar por qué nos encaminamos hacia una sociedad más desigual pásense estos días por una gasolinera. También lo pueden hacer por una panadería, un supermercado y cualquier establecimiento en el que se puedan comprar bienes de primera necesidad. Un servidor entró este viernes a una estación de servicio para llenar el depósito del coche. A mi derecha se detuvo el conductor de un Lexus, un hombre de mediana edad, trajeado, y diría que sin problemas para llegar a fin de mes, más bien todo lo contrario. A mi izquierda paró un antiguo Volkswagen Polo con más de un golpe en su carrocería y cuya matrícula empezaba por la letra G (2008). De su interior salió una mujer que viajaba con un par de niños de corta edad. Ella apenas tendría 40 años, mucha prisa y, al parecer, poco tiempo. El conductor del Lexus y ella coincidieron a la hora de ir a pagar y ambos recibieron el mismo descuento, 20 céntimos. Paradojas de los tiempos que vivimos.

Las dos personas son, sin duda, víctimas de una inflación galopante que acecha a las economías domésticas. Sin embargo, el incremento de los precios ha caído como un auténtico mazazo en los hogares más vulnerables a los que el aumento del IPC les castiga más y más.

Aragón podría acercarse a una inflación anual del 11% en marzo (el dato se confirmará en los próximos días) si mantiene la diferencia de nueve décimas que tenía en febrero (8,5% en la comunidad frente al 7,6% en España, que escala al 9,8% en marzo).

Los nubarrones que acechan a aquellos que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) son muchos. Una reflexión: ¿qué sería de ellos si no se hubiera subido el SMI en los últimos años hasta casi mil euros? En 2016, era todavía de 655,2 euros.

Aragón puede presumir de ser una de las comunidades con un nivel de vida más elevado, menores desigualdades y unos indicadores de pobreza más bajos que la media. Pese a ello, conviene recordar algunas cifras que anuncian que las heridas sociales se agravarán en los próximos meses. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión en la comunidad se sitúa en el 18,5%, es decir, casi una quinta parte de la población percibe menos del 60% de los ingresos medios en Aragón. Hay más. El 28,6% de los hogares dice atravesar dificultades para llegar a final de mes, el 25,7% no puede permitirse cogerse una semana de vacaciones y el 26,9% de los aragoneses no tienen capacidad para asumir gastos imprevistos. Son datos de la encuesta de condiciones de vida del INE de 2020, año en el que la población pudo ahorrar por las restricciones a la movilidad por la pandemia. Ese año el IPC cerró en el -0,6% en Aragón. El escenario hoy es bien distinto.

150 euros al mes de media

Por si fuera poco, el poder adquisitivo (capacidad de compra en relación a los salarios) en la comunidad se ha desplomado en la última década casi un 9% en Aragón, según los datos de Adecco correspondientes a 2021. La subida media de las nóminas en convenio es del 2,2% este año mientras que los precios escalaron al 8,5% en febrero. Es decir, si el IPC cerrase en niveles cercanos al 10% y no se produjeran subidas salariales, cada trabajador perdería unos 150 euros al mes de media. Eso, sin contar los miles de empleados que se verán afectados por un erte, algo que mermará los ingresos de las familias.

Las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez van en la dirección correcta para frenar la hemorragia, pero falta cirugía. Son regresivas y perjudican más a los que menos tienen aunque recojan la ampliación del bono social eléctrico a más familias y llegue a más hogares el Ingreso Mínimo Vital. Se necesitan medidas quirúrgicas, progresivas y que la solidaridad de los que más tienen emerja para evitar más pobreza.

Y no, señor Feijóo. No, señores de Vox. No hay que bajar impuestos de forma indiscriminada. Los impuestos de los que pueden aportar son vida para los difíciles momentos que afrontan, Aragón, España y Europa. Para eso están los Estados, para endeudarse en coyunturas tan complicadas como la actual. Así ha ocurrido en la pandemia y así ocurre ahora, con el fantasma de la guerra y con una crisis global que pondrá a las sociedades al límite.