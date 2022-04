Modelo productivo y chorradicas

Se habla con frecuencia de la necesidad de cambiar el modelo productivo español. Está claro que necesitamos un modelo más productivo y eso pasa por cambiar nuestra estructura productiva. Básicamente menos tirar cañas y levantar pisos y más investigación e industria tecnológica. El problema es que esto no se hace de la noche a la mañana, pero como decía mi profesor Pepe Aixalá en la facultad, las políticas a largo plazo hay que empezarlas hoy para que den resultados dentro de 10 años, porque si las empezamos mañana darán resultados dentro de 10 años y un día.

Desgraciadamente, esto requiere invertir muchos recursos sin que los resultados se vean a corto plazo. Aquí aparecerá el típico cuñado diciendo: quitamos los coches oficiales y asunto resuelto. Ojalá tuviera razón, lamentablemente no es así. No obstante, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Sería razonable plantearnos eliminar gastos quizá un poco absurdos y dirigirlos por ejemplo a la I+D. Veamos algunos ejemplos: estos días se vuelve a debatir sobre la conveniencia o no de celebrar el mundial de Moto GP en Alcañiz, recordemos que cuesta 8 millones de euros cada carrera, solo de canon.

Recordemos también cómo la DPZ le regala cada año otro millón al Real Zaragoza. Y pensemos también en la construcción de la nueva Romareda, cuyo coste se estima en 150 millones de euros. Estos últimos no son anuales pero los intereses que habrá que pagar por la deuda que genere la construcción del estadio, sí que se pagan todos los años. Estos intereses anuales ascenderían a cerca de 2 millones de euros (y si suben los intereses como parece probable, a mucho más).

Estas tres «chorradicas» suponen 11 millones al año. Por 50.000 euros se puede contratar a un investigador con un sueldo que rondaría los 3.000 euros. Con estos tres pequeños ahorros podemos pagar 220 investigadores. Evidentemente, con eso no se cambia el modelo productivo, ni convertimos a Aragón o a España en una potencia investigadora. Ahora bien, por comparar, en Aragón el CSIC tiene 448 trabajadores de los cuales 165 son investigadores. Otra comparación, en becas predoctorales en Aragón gastamos 1,5 millones al año. Podríamos multiplicar las becas por 7 es decir incrementar los doctores formados un 700%. Imaginen que todas las pequeñas chorradas parecidas a las anteriores que hacemos en España, las dedicáramos al fomento de la investigación. A lo mejor era un comienzo.