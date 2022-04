Detectives penosos

Detective enfermo: Ya es primavera en El Corte Inglés, de la mano de la Cenicienta Blanca Suárez, y llega el buen tiempo por fin. Sin embargo, me pongo fatal. Me ataca la alergia primaveral y mi olfato de sabueso se echa a perder por el polen y las gramíneas. Moqueo como un animal y así no puedo seguir ninguna pista. Ni puedo seguir los pájaros ni los floreados vestidos. No estoy para nada. A la cama me voy. Y sin la Cenicienta.

Detective malo: La tarjeta rezaba «Fernando Malo. Detective privado». El detective en cuestión también rezaba mucho. Rezaba para conseguir resolver algún caso. En mala hora había decidido dejar de ser ceramista.

Detective borracho: No tengo muy claro qué pista seguir. Este caso me tiene totalmente perdido. Me tomo un whisky y pregunto a los vecinos. Y a los parroquianos de los bares cercanos. Me tomo otro whisky y busco huellas por los alrededores. Cualquier indicio que me lleve hacia algún lado. Me tomo otro whisky e investigo por internet. A lo tonto, acabo metiéndome en páginas porno. Internet es lo que tiene. Me tomo otro whisky e interrogo a varias prostitutas, farfullando penosamente. Ponen cara de no entenderme bien. Seguro que son extranjeras. Me tomo otro whisky. Y otro más. Todo me da vueltas. No entiendo ni mis pensamientos. ¿Qué diablos estoy buscando? Me tomo otro whisky. Y otro más. Se me doblan las piernas. Siento que me voy a desmayar. Qué duro es este trabajo, madre mía.

Detective muerto: Estoy muerto. Aplastado en la calle. Por culpa de mi cliente, que decía tener el asesino dentro de sí. Mi cliente, por cierto, era yo mismo. Me he contratado a mí mismo para acabar con el asesino que vive dentro de mí. Y me he suicidado, claro, arrojándome por la ventana. Caso resuelto. Caso último.