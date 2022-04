El Papa y la Bestia

Una de las posturas que más esta llamando la atención en relación con la guerra en Ucrania es la del Vaticano. ¿O más bien habría que hablar de su «no postura»? Más bien sí, porque la ausencia de un posicionamiento claro por parte del Papa Francisco ha despertado, de un lado, la crítica; por otro, sin embargo, una callada esperanza inspirada en el pálpito de que su cautela pueda estar obedeciendo a un planteamiento táctico, a una negociación secreta conducente a abrir vías de diálogo entre las partes en conflicto para, en última instancia, contribuir a la conquista de la paz.

Ojalá sea así, naturalmente… Sin embargo, para quienes tienen muy presente viejos comportamientos de la Iglesia Católica (y no tan antiguos) en relación con conflictos bélicos, la actual posición del inquilino de San Pedro no sólo no está clara, sino que resulta muy preocupante.

En forma y fondo, razonan los críticos, ¿cómo iba a estar clara la política vaticana, si llueve sobre mojado? Mucho antes que Bergoglio, otros altos prelados apoyaron la guerra de Franco, la guerra de Hitler, la de Pinochet, la de Videla… en un interminable y negro rosario de pecados políticos nada veniales; muy al contrario: mortales.

Haciendo equilibrios en los frágiles alambres del circo geopolítico, el Papa Francisco ha evitado hasta el momento pronunciar los nombres de la Bestia bicéfala, de los dos sujetos causantes de la masacre en Ucrania: Putin y Rusia.

Los venerables labios del Santo Padre no han sido mancillados con los nombres de la ignominia, a pesar y por mucho de que los muertos en Ucrania sean, en su mayoría, cristianos. Ortodoxos, es verdad, distintos en el rito, pero tan creyentes, tan religiosos, tan formados en los Evangelios como cualquier otro fiel católico. Aún hermanos, aún hermanados esos mártires ucranianos en una misma fe, el Vaticano no combate públicamente, no alza el báculo ni la voz.

Y tampoco faltan otros observadores a quienes viene recordando el Papa la estrechez competencial de monarcas que, como el español, tampoco se pronuncian ni comprometen, por corresponder dicha tarea a sus gobiernos.

¿Se equivoca o acierta el Papa Francisco con sus ambigüedades y silencios frente a La Bestia? Sólo Dios lo sabe…