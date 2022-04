Hablemos de guerra: de medios y fines

Es bien conocida la frase con la que Carl von Clausewitz definiera la guerra en su afamado libro del mismo nombre: La guerra es la continuación de la política por otros medios. Con ella, el general e historiador prusiano no hacía sino confirmar lo que allá por 1832 todos sabían. Ha de reconocérsele, eso sí, el acierto de decir de manera clara y concisa lo que para nadie era un secreto. Abrumado por la inteligencia militar de Napoleón, venía a definir su acción dentro y fuera de nuestro continente. Desde entonces es como si los ocho volúmenes de que consta De la guerra cupiesen en esa sola aseveración. Mucho tiempo después, en 2013 para ser exactos, otro general, esta vez ruso, sentenciaba que «en el siglo XXI hemos visto una tendencia a desdibujar las líneas entre estados de guerra y de paz. Las guerras no se declaran». He ahí la conocida como doctrina Gerásimov. No creo que sea preciso contar con formación militar para darse cuenta de que Gerásimov sabía lo que decía. Pero lo que sabía y decía hace menos de una década ya no es tan válido para hoy como lo pudiera ser para entonces. Es curioso, se ha hecho vieja mucho antes su teoría que la de Clausewitz. O quizás lo que haya sucedido es que ha resultado ser incompleta, pues sigue siendo cierto que la separación entre guerra y paz es menos nítida de lo que lo fuera en el pasado, aunque se trata de una verdad del todo sobrepasada en los lugares donde hay combates y contienda bélica.

Sea como fuere de ambas opiniones se desprende que el fin por antonomasia es la guerra –léase la conquista como consumación de la voluntad de poder– y que el resto no son sino medios para la consecución de dicho fin. Vaya, que lo importante no es el camino sino la meta. Y ciertamente basta con aplicar la racionalidad instrumental para asumir, sin demasiados remilgos, que todo cuanto pueda ser provechoso para el logro del objetivo fijado –sea cual sea el objetivo y la justicia o justificación del mismo- ha de darse por «bueno», por malo que para los individuos y bienes afectados pueda resultar. Disculpen la paradoja o cinismo, que no contradicción, pues basta con tener clara esa ideología de la razón instrumental para aceptar el «todo vale». A tenor de la Historia Universal y del presente global –no es gratuita la diferencia de los adjetivos empleados– diríase que nos preocupan más los medios que los fines. La especie humana ha demostrado ser capaz de construir toda clase de herramientas, artilugios y artefactos ideados para la obtención de lo deseado, pero el de los fines es otro cantar. Entre nuestros fines actuales siguen estando los de siempre, más o menos velados o camuflados, aunque afortunadamente despunta alguno más que se ha ido abriendo paso a través de la ética y el derecho. No obstante, si el profesor Somoza no yerra y «lo jurídico es la continuación de la guerra por otros medios» volvemos de nuevo a cerrar el círculo con la dichosa guerra. Bonito autorretrato.