El nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, parece un hombre normal. No quiero decir, en absoluto, que el resto de sus compañeros de partido, o los políticos, en general, no lo sean; pero el hecho es que en el nuevo líder de la derecha la normalidad, la formalidad, son prenda, atributos, tal vez carta de naturaleza. Dentro de su normalidad, Feijóo ofrece matices. A veces se muestra serio, un tanto rígido, como un profesor levemente disgustado con sus alumnos, a los que, sin embargo, no castigará; otras se deja ver más relajado, un tanto lento de reflejos, pero siempre puntual, siempre cumplidor con sus rutinas y obligaciones, moderando a los demás y moderándose a sí mismo…

Un hombre, un político normal, en una palabra. Ni un superhéroe ni un vendedor de alfombras. Un ciudadano al que le gusta la política, la administración pública, y pretende ejercerlas con ideas respetables y prácticas. En su talante podría recordarnos Feijóo a Mariano Rajoy. Gallego, como él, y hombre asimismo bastante normal en sus planteamientos y actitudes. Más normales ambos, Feijóo y Rajoy, me atrevería a decir, que Aznar y Casado, ditirambos de una derecha normalizada por Vox. Feijóo es también ambicioso. Aspira a simbolizar el futuro, a que los españoles crean en él en clave de porvenir, y se yergue ya ante el presente de Pedro Sánchez como una alternativa más real que la que hasta hace poco representaba Casado. Lo primero que Feijóo ha dicho a los españoles es que él es un hombre normal. Que no viene, como aquellos que no son normales, a desbarrar ni a insultar. Que quiere sentarse, hablar y pactar para sacar adelante el país. De hecho, se ha sentado y hablado con Pedro Sánchez, pero no ha pactado nada con él. ¿Por qué? Seguramente, terminará por explicarnos Feijóo, porque Sánchez no es normal. Si lo fuera, pactaría con él la bajada de impuestos que propone el PP y, además, le habría invitado a bajarse al moro para entrevistarse juntos con Mohamed VI y conjuntamente acordar con Marruecos un nuevo marco de relación con el que los principales partidos españoles estuvieran mínimamente de acuerdo. Pero, ¿podrá un hombre, un político normal, gobernar un país muy poco normal y difícilmente gobernable como el nuestro?